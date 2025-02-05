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≡ «Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего для розницы» - мажилисмен Еркин Абиль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51080
«Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего для розницы» - мажилисмен Еркин Абиль
Отправлено: 05.02.25 - 21:54
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На своей странице в Facebook депутат опубликовал дополнение к оценкам, которые активно высказываются по поводу грядущей налоговой реформы. Главный повод для беспокойства бизнеса — одновременное повышение ставки НДС и снижение порога по нему.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7400
Re: «Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего...
Отправлено: 05.02.25 - 21:54
#1
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с учетом сложившейся в обществе ситуации депутаты ожидают его гораздо раньше
О какой особенной ситуации идёт речь? Я помню,стометровку тоже внедряли,выпив море крови,в итоге все перевели в денежный интерес и теперь лицензию выкупает все кому позволительно. Так и тут,чем будоражить население не лучше ли поступить с налогами так же как и с акцизами, поднимать поквартально,а там хозяин сам решит как ему быть
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3932
«Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего для розницы» - мажилисмен Еркин Абиль
Отправлено: 05.02.25 - 21:59
#2
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Цитата:
NG.kz:
«Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего для розницы» - мажилисмен Еркин Абиль

Ну и к чему это? НДС оплачивает конечный покупатель, частник. Фирмы между собой без НДС и так продают, во всяком случае в Германии. И магазины есть, где ты, как предприниматель, без НДС закупаться можешь. Тоже мне новость!?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3932
«Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего для розницы» - мажилисмен Еркин Абиль
Отправлено: 05.02.25 - 22:02
#3
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Но тем не менее, цены поднимает именно последняя инстанция, продающая продукт с НДС. Значит у последнего предпринимателя, обязанного платить НДС с покупателя, нет возможности от НДС отказаться. Или платит позже из своего кармана. То есть опять обман. Врут чиновники, коснётся и ещё как...
ПС - С другой стороны, если думать логикой чиновников, то конечно не коснётся. Просто цены поднимутся для конечного розничного потребителя и ничего более. Ну конкуренция возрастёт, что бы продать своё товар по более низкой цене и возможно, часть того самого завышенного НДС из своего кармана заплатить. Как ни крути - не народное решение. :lol:
ПС -ПС - В германии кстати и дороги бесплатные и НДС от 7 до 19 %

[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 23:17]
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