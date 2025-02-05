Отправлено: - 22:02

[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 23:17]

Но тем не менее, цены поднимает именно последняя инстанция, продающая продукт с НДС. Значит у последнего предпринимателя, обязанного платить НДС с покупателя, нет возможности от НДС отказаться. Или платит позже из своего кармана. То есть опять обман. Врут чиновники, коснётся и ещё как...ПС - С другой стороны, если думать логикой чиновников, то конечно не коснётся. Просто цены поднимутся для конечного розничного потребителя и ничего более. Ну конкуренция возрастёт, что бы продать своё товар по более низкой цене и возможно, часть того самого завышенного НДС из своего кармана заплатить. Как ни крути - не народное решение.ПС -ПС - В германии кстати и дороги бесплатные и НДС от 7 до 19 %