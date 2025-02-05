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«Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего для розницы» - мажилисмен Еркин Абиль
«Возможное повышение НДС не касается бизнеса, работающего для розницы» - мажилисмен Еркин Абиль
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