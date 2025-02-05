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Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51080
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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- Костанай
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- 25.06.07
- Сообщений:
- 235
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 17:34
А не в курсе, что именно этот самолет был развернут над Чечней, потому как был включен режим "Ковер"- на аэропорт был налет дронов??? Именно после этого он чтото получил в крыло???? И тянул до Казахстана, потому как у нас было безопаснее???
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 18:07
Цитата:
На одном из четверых по моему ближайших аэродромов, на трех близких не было Ковра
Михаил:
потому как был включен режим "Ковер"- на аэропорт был налет
потому как был включен режим "Ковер"- на аэропорт был налет
На одном из четверых по моему ближайших аэродромов, на трех близких не было Ковра
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 18:08
Цитата:
Тянул более 400 км вместо там 60ти или 90 до своих..
Подозрительно.
Михаил:
И тянул до Казахстана, потому как у нас было безопаснее???
И тянул до Казахстана, потому как у нас было безопаснее???
Тянул более 400 км вместо там 60ти или 90 до своих..
Подозрительно.
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 18:15
Два удара пишут было.
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 19:02
Цитата:
А ты на кого обиделся, что даже результатов дождаться не можешь? Где в статье или в отчёте сказано, что повреждения самолёта вызваны ударами ПВО, а не дрона?
abaika95:
что за россию обиделся?
что за россию обиделся?
А ты на кого обиделся, что даже результатов дождаться не можешь? Где в статье или в отчёте сказано, что повреждения самолёта вызваны ударами ПВО, а не дрона?
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 19:06
Тут азербайджанцы чуть по жестче к Их Превосходительство
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 19:19
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 20:39
Ну вот и открытая для Кремля пощечина на радость всему миру, за сбитый самолет..
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 20:46
Цитата:
Может хватит уже народ развлекать? Занялся бы чем серьёзным...
То какой то калибер.ацет, то ещё смешнее, 1 миллион долларов....
На закупку электрооборудования произведённого в Азербайджане. Это, что типа бензиновые или дизельные генераторы? На эти деньги, даже приличный дом сегодня в Германии не купишь - курам на смех.
[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 21:49]
111:
Может хватит уже народ развлекать? Занялся бы чем серьёзным...
То какой то калибер.ацет, то ещё смешнее, 1 миллион долларов....
На закупку электрооборудования произведённого в Азербайджане. Это, что типа бензиновые или дизельные генераторы? На эти деньги, даже приличный дом сегодня в Германии не купишь - курам на смех.
[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 21:49]
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 20:52
Цитата:
Ты если помогаешь человеку, ты дом ему покупаешь или равноценно даешь деньги на дом?
Тут главнее дать пощечину, что и было сделано.
[Исправлено: 111, 05.02.2025 - 21:53]
Эл-починно:
На эти деньги, даже приличный дом сегодня в Германии не купишь - курам на смех.
На эти деньги, даже приличный дом сегодня в Германии не купишь - курам на смех.
Ты если помогаешь человеку, ты дом ему покупаешь или равноценно даешь деньги на дом?
Тут главнее дать пощечину, что и было сделано.
[Исправлено: 111, 05.02.2025 - 21:53]
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 21:07
Цитата:
При чём тут какая то тобой придуманная пощёчина? Помогают от чистого сердца.
А миллион Алиева (да ещё собственного производства генераторами, которые реально может и половины цены не стоят), показывает его собственную ущербность.
[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 22:15]
111:
Тут главнее дать пощечину, что и было сделано.
Тут главнее дать пощечину, что и было сделано.
При чём тут какая то тобой придуманная пощёчина? Помогают от чистого сердца.
А миллион Алиева (да ещё собственного производства генераторами, которые реально может и половины цены не стоят), показывает его собственную ущербность.
[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 22:15]
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 22:01
Цитата:
Ну понятное дело, это не страна, которая ограбила весь мир и всех евреев в свое время.
Сотен миллиардов и триллионов в кубышке нет лишних..
Эл-починно:
миллион Алиева (да ещё собственного производства генераторами, которые реально может и половины цены не стоят), показывает его собственную ущербность.
миллион Алиева (да ещё собственного производства генераторами, которые реально может и половины цены не стоят), показывает его собственную ущербность.
Ну понятное дело, это не страна, которая ограбила весь мир и всех евреев в свое время.
Сотен миллиардов и триллионов в кубышке нет лишних..
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 22:14
Цитата:
Ты же говорил ПВО
111:
Так выглядит место, где взорвался дрон ВСУ
Так выглядит место, где взорвался дрон ВСУ
Ты же говорил ПВО
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