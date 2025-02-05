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≡ "Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51080
"Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной авиации совершил жесткую посадку вблизи Аркалыка
Отправлено: 05.02.25 - 21:43
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- Самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай – Аркалык, совершил жесткую посадку, - сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. - На борту находились четыре человека: два пилота и два врача.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7400
Re: "Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной...
Отправлено: 05.02.25 - 21:43
#1
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Видимо за больным прилетели. В прошлый раз об лужу споткнулся,а теперь об сугроб. Хотя, можно было бы больного поездом перевести (ничего не случится за ночь) чем рисковать людьми и техникой. Какая-то сплошная невезуха в этом аэропорту Аркалыка
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