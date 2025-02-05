Re: "Отделались легкими ушибами" - Самолет санитарной...

Отправлено: - 21:43

Видимо за больным прилетели. В прошлый раз об лужу споткнулся,а теперь об сугроб. Хотя, можно было бы больного поездом перевести (ничего не случится за ночь) чем рисковать людьми и техникой. Какая-то сплошная невезуха в этом аэропорту Аркалыка