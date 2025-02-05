НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пьянка в бане обошлась сельчанину в 1 млн тенге в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51080
Пьянка в бане обошлась сельчанину в 1 млн тенге в Костанайской области
Отправлено: 05.02.25 - 21:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 ноября 2024 года подсудимый О. в бане воспользовался тем, что потерпевший К. находится в состоянии алкогольного опьянения. Через приложение банка О. оформил на К. два кредита, каждый по 500 000 тенге.
Читать новость

сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7400
Re: Пьянка в бане обошлась сельчанину в 1 млн тенге в...
Отправлено: 05.02.25 - 21:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моего приятеля тоже есть привычка напиваться до чёртиков где попало и затем бегает в горотдел заяву катать на неизвестно кем оформленный на него кредит. Следаки уже знают его в лицо и при одном виде разбегаются как от чумного. Хорошо хоть банкиры ввели на приложении видео верификацию,хотя и это не помогает. Потерпевших меньше не становится
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 89
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS