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Пьянка в бане обошлась сельчанину в 1 млн тенге в Костанайской области
Пьянка в бане обошлась сельчанину в 1 млн тенге в Костанайской области
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