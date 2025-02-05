Re: Пьянка в бане обошлась сельчанину в 1 млн тенге в...

Отправлено: - 21:37

У моего приятеля тоже есть привычка напиваться до чёртиков где попало и затем бегает в горотдел заяву катать на неизвестно кем оформленный на него кредит. Следаки уже знают его в лицо и при одном виде разбегаются как от чумного. Хорошо хоть банкиры ввели на приложении видео верификацию,хотя и это не помогает. Потерпевших меньше не становится