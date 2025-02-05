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≡ Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51080
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
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Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
235
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 17:34
#30
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А не в курсе, что именно этот самолет был развернут над Чечней, потому как был включен режим "Ковер"- на аэропорт был налет дронов??? Именно после этого он чтото получил в крыло???? И тянул до Казахстана, потому как у нас было безопаснее???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43319
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 18:07
#31
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Цитата:
Михаил:
потому как был включен режим "Ковер"- на аэропорт был налет

На одном из четверых по моему ближайших аэродромов, на трех близких не было Ковра
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43319
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 18:08
#32
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Цитата:
Михаил:
И тянул до Казахстана, потому как у нас было безопаснее???

Тянул более 400 км вместо там 60ти или 90 до своих..
Подозрительно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43319
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 18:15
#33
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Два удара пишут было.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26535
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 19:02
#34
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Цитата:
abaika95:
что за россию обиделся?

А ты на кого обиделся, что даже результатов дождаться не можешь? Где в статье или в отчёте сказано, что повреждения самолёта вызваны ударами ПВО, а не дрона?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43319
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 19:06
#35
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Тут азербайджанцы чуть по жестче к Их Превосходительство


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43319
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 19:19
#36
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Так выглядит место, где взорвался дрон ВСУ

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43319
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 20:39
#37
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Ну вот и открытая для Кремля пощечина на радость всему миру, за сбитый самолет..


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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3928
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 20:46
#38
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Цитата:
111:

Может хватит уже народ развлекать? Занялся бы чем серьёзным...
То какой то калибер.ацет, то ещё смешнее, 1 миллион долларов.... 8-)
На закупку электрооборудования произведённого в Азербайджане. Это, что типа бензиновые или дизельные генераторы? На эти деньги, даже приличный дом сегодня в Германии не купишь - курам на смех.

[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 21:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43319
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 20:52
#39
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Цитата:
Эл-починно:
На эти деньги, даже приличный дом сегодня в Германии не купишь - курам на смех.

Ты если помогаешь человеку, ты дом ему покупаешь или равноценно даешь деньги на дом?
Тут главнее дать пощечину, что и было сделано.

[Исправлено: 111, 05.02.2025 - 21:53]
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3928
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 21:07
#40
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Цитата:
111:
Тут главнее дать пощечину, что и было сделано.

При чём тут какая то тобой придуманная пощёчина? Помогают от чистого сердца.
А миллион Алиева (да ещё собственного производства генераторами, которые реально может и половины цены не стоят), показывает его собственную ущербность.

[Исправлено: Эл-починно, 05.02.2025 - 22:15]
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Страница 3 из 3«123
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