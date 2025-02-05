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≡ Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51077
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
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Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами. Как отметил чиновник, для поддержания состояния дорог необходимо качественное их содержание.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11566
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
#1
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***и в 25 раз дороже, чем в Казахстане*** - так может и доходы граждан в 25 больше ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7491
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 14:57
#2
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Цитата://В Казахстане самые дешевые дороги///

Как не послушаешь ЛЮБОГО казахского министра у нас ВСЁ дешёвое ( кто бы подсказал этим министрам что бы ПРАВИЛЬНО выражались: - есть ДЕШЁВЫЕ дороги, а есть дороги с НИЗКОЙ оплатой) и дороги, и интернет, и продукты и бензин и дизель и даже налоги - только вот стоимость жизни почему то ДОРОГАЯ.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43312
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 15:47
#3
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Дорогие министры, дорогими должны быть и дороги.
Дешевые только зарплаты у народишка..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2069
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 19:47
#4
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Лишнее подтверждение тому, что для наших чиновников народ не работодатель, жизнь которого они ОБЯЗАНЫ улучшать, а исключительно источник дохода для содержания себя любимых и всего хозяйства страны.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6968
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 20:17
#5
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Это просто зависть, у соседей в 7-25 раз больше и министрам на молочишко и на содержание дорог хватает! А у нас..., или министра содержать или дороги, сразу на то и то не получается! Вот и мечтают, раз в 50 сразу поднять, чтобы потом уже с какими нибудь Норвегией или Люксембургом не сравнивать!
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