Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...

Отправлено: - 20:17

Это просто зависть, у соседей в 7-25 раз больше и министрам на молочишко и на содержание дорог хватает! А у нас..., или министра содержать или дороги, сразу на то и то не получается! Вот и мечтают, раз в 50 сразу поднять, чтобы потом уже с какими нибудь Норвегией или Люксембургом не сравнивать!