Отправлено: - 19:12

ACROS:

Вот вы писали что смена регистрации невозможна, что бы прописка в городе, а бизнес в селе: - я думаю что можно- нельзя это при упрощёнке - "..где в ДВУХ и более местах запрещена...", а при рознице- в Кодексе это не запрещено, если не запрещено- значит разрешено.

Цитата:Я не просто так писал,а интересовался у эксперта по налогам Дмитрия Казанцева.Вот его ответ.