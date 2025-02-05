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≡ Мобильная связь подорожает в Казахстане: объяснения операторов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51077
Мобильная связь подорожает в Казахстане: объяснения операторов
Отправлено: 05.02.25 - 17:24
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Казахстанцы жалуются на растущие тарифы связи и интернета. Действительно, некоторые мобильные операторы объявили о росте тарифов в 2025 году. Почему это произошло и что говорят о повышении цен в Минцифры?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43301
Re: Мобильная связь подорожает в Казахстане: объяснения...
Отправлено: 05.02.25 - 17:24
#1
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У нас Билайн подорожал один пакет с 8ми тысяч до 11ти. Там два номера
Другой с 8ми до 9ти, с одним номером и третий пакет с 7ми до 8ми тысяч и там тоже два номера мобильный интернет.
Как то неравномерно.
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