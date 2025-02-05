Re: Мобильная связь подорожает в Казахстане: объяснения...

Отправлено: - 17:24

У нас Билайн подорожал один пакет с 8ми тысяч до 11ти. Там два номера

Другой с 8ми до 9ти, с одним номером и третий пакет с 7ми до 8ми тысяч и там тоже два номера мобильный интернет.

Как то неравномерно.