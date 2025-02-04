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≡ Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51076
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 04.02.25 - 21:06
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По мнению авторов, сегодняшний порог в 20 тыс. МРП, что на 2025 год составляет 78 640 000 тенге, является достаточно низким и некомфортным для МСБ, и многие предприниматели стараются не перешагнуть этот порог.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1413
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 05.02.25 - 16:07
#15
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Цитата:
ACROS:
Это же ВСЁ решается на ВЫСШЕМ уровне - на уровне Президента

утверждают в СМИ что вообще-то это условия Всемирного банка при получении заемных средств от него .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7490
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 05.02.25 - 16:39
#16
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Цитата:
YESNO:
кто Вы для них теперь




Те кто подписал петиции против утильсбора и перевода стрелок: - вот они для НИХ - ЛОХИ-КОВРИКИ об которых можно ВЫТЕРЕТЬ ноги. Тем более что, для сх производства ОНИ ставку НДС вообще УБИРАЮТ.

А, я и не только я, для них и для окружающих: - "... с волками жить - по волчьи выть..."

Против лома НЕТ приёма - только другой лом. Будем приспосабливаться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7490
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 05.02.25 - 16:43
#17
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Цитата:
Добринцофф:
Сейчас другие требования,



Вот вы писали что смена регистрации невозможна, что бы прописка в городе, а бизнес в селе: - я думаю что можно- нельзя это при упрощёнке - "..где в ДВУХ и более местах запрещена...", а при рознице- в Кодексе это не запрещено, если не запрещено- значит разрешено.
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