Отправлено: - 15:12

Михаил:

не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначно

Михаил:

Любая зенитная ракета или снаряд взрывается не от прямого попадания, а недолетая до цели 120-100 метров

Цитата:Почему не ракета однозначно? Видно же что элементы одинаковые особенно на хвостеЭто не осколки дронаЭто именно начинкаНачинка чего? Бомбы дрона? А где сам дрон? Его ошмётки? Россия не показалаЗначит более реально что ракета ПВОИ причем тут выходные отверстия?Ракета могла взорваться чуть дальше от самолёта и просто задеть его на излетеЦитата:Есть вариант что эта ракета взорвалась на расстоянии 500-700 метров от самолёта? задев его немного но и этого хватило чтобы самолёт долетел через море и рухнул