Отправлено: - 16:39

YESNO:

кто Вы для них теперь

Цитата:Те кто подписал петиции против утильсбора и перевода стрелок: - вот они для НИХ - ЛОХИ-КОВРИКИ об которых можно ВЫТЕРЕТЬ ноги. Тем более что, для сх производства ОНИ ставку НДС вообще УБИРАЮТ.А, я и не только я, для них и для окружающих: - "... с волками жить - по волчьи выть..."Против лома НЕТ приёма - только другой лом. Будем приспосабливаться.