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Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51076
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 13:00
Для особо упертых- вы когда нибудь видели труп человека-самострела? Так чтобы пулей? Спереди входное отверстие- малюсенькое, несколько миллиметров, сзади- полчерепушки сносит. Причем безо всяких со смещением центра тяжести и тп. Также и с этими элементами- если были входы, с получением разницы давления выходы должны были быть такие, что даже если бы рядом ракета разорвалась- от самолета ошметки еще в воздухе бы остались, максимум чтобы он смог сделать- спланировать после удара. Они еще 7 минут летели, вели переговоры, меняли эшелоны по высоте. Учите физику господа! остальное- пустопорожняя болтовня . я не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначно
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:28
Да уж, теперь опять Путин будет извиняться перед Алиевым, сидя в собственной же луже..
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:29
Цитата:
Миш,ты путиноид или норм человек? Просто ответь да или нет,без воды. Чтобы понять тебя и,возможно,простить
Михаил:
это мог быть и дрон
это мог быть и дрон
Миш,ты путиноид или норм человек? Просто ответь да или нет,без воды. Чтобы понять тебя и,возможно,простить
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:31
Конечно,этим баранам надо было сразу топить на дрон,а не на птичек! И очевидцев тут же бы притащили к малахову на 1 канал и вата была бы счастлива! И их ну никак и никто бы уже не переубедил!
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:40
Цитата:
Наврят ли у махоньких дронов была кассетная часть против людей, которая против чего то большого бесполезна.
Дроны даже врезаясь в вертолеты и то не могут нанести хорошего вреда порой, где то было видео с горящим вертолетом, который смог сесть.
А уж взорваться на расстоянии километра или трех в воздухе от быстрого самолета, там наверно нет шансов.
Сабыр:
Конечно,этим баранам надо было сразу топить на дрон,
Конечно,этим баранам надо было сразу топить на дрон,
Наврят ли у махоньких дронов была кассетная часть против людей, которая против чего то большого бесполезна.
Дроны даже врезаясь в вертолеты и то не могут нанести хорошего вреда порой, где то было видео с горящим вертолетом, который смог сесть.
А уж взорваться на расстоянии километра или трех в воздухе от быстрого самолета, там наверно нет шансов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2193
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 13:47
У террористического государства не хватает мужества признать свою вину..хотя о чём это я...со времён СССР так было КГБшное государство Каков поп таков приход
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 14:06
Миш,ты путиноид или норм человек? Просто ответь да или нет,без воды. Чтобы понять тебя и,возможно,простить.. - В отличие от вас, диванных аналитиков , все о чем пишу- видел лично, сам. Извиняться за свои слова ни перед кем не собираюсь. Считаю себя нормальным человеком, в отличие от тех , у кого словесное недержание. Есть факты, есть очевидность. Обкладывать человека понятийными ругательствами- самый тупой способ показать свою никчемность. По ходу , кроме этого вас жизнь ничему не научила... Обидно, прежде всего за вас...
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 14:09
Цитата:
Вот так же говорила моя бабушка,после просмотра Рос ТВ.. Я ж просил ответить без воды..
Михаил:
Есть факты, есть очевидность
Есть факты, есть очевидность
Вот так же говорила моя бабушка,после просмотра Рос ТВ.. Я ж просил ответить без воды..
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 14:09
Насчет маленьких дронов- самолетного типа берет на борт до 75 кг нагрузки., квадрокоптерного- фугас весом до 8 кг.. Поэтому подвесить МОН для сброса- это как два пальца об асфальт. Учите матчасть..((((
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 14:21
Любая зенитная ракета или снаряд взрывается не от прямого попадания, а недолетая до цели 120-100 метров и фактически изрешетив поражающими элементами цель, уничтожает его. Это касается любых зенитных снарядов, хоть ракетных, хоть артиллерийских- от ТОРа и ОСЫ, до Сосны и Панциря.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17557
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 15:12
Цитата:
Почему не ракета однозначно? Видно же что элементы одинаковые особенно на хвосте
Это не осколки дрона
Это именно начинка
Начинка чего? Бомбы дрона? А где сам дрон? Его ошмётки? Россия не показала
Значит более реально что ракета ПВО
И причем тут выходные отверстия?
Ракета могла взорваться чуть дальше от самолёта и просто задеть его на излете
Цитата:
Есть вариант что эта ракета взорвалась на расстоянии 500-700 метров от самолёта? задев его немного но и этого хватило чтобы самолёт долетел через море и рухнул
Михаил:
не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначно
не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначно
Почему не ракета однозначно? Видно же что элементы одинаковые особенно на хвосте
Это не осколки дрона
Это именно начинка
Начинка чего? Бомбы дрона? А где сам дрон? Его ошмётки? Россия не показала
Значит более реально что ракета ПВО
И причем тут выходные отверстия?
Ракета могла взорваться чуть дальше от самолёта и просто задеть его на излете
Цитата:
Михаил:
Любая зенитная ракета или снаряд взрывается не от прямого попадания, а недолетая до цели 120-100 метров
Любая зенитная ракета или снаряд взрывается не от прямого попадания, а недолетая до цели 120-100 метров
Есть вариант что эта ракета взорвалась на расстоянии 500-700 метров от самолёта? задев его немного но и этого хватило чтобы самолёт долетел через море и рухнул
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 15:45
Цитата:
Да, кстати, это что то новое, что дрон взрывается сам как ракета ПВО в воздухе, около летящего объекта..
Или не новое?
abaika95:
А где сам дрон?
А где сам дрон?
Да, кстати, это что то новое, что дрон взрывается сам как ракета ПВО в воздухе, около летящего объекта..
Или не новое?
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 15:46
Цитата:
Дрон так взрывается?
Михаил:
Любая зенитная ракета или снаряд взрывается не от прямого попадания, а недолетая до цели 120-100 метров и фактически изрешетив поражающими
Любая зенитная ракета или снаряд взрывается не от прямого попадания, а недолетая до цели 120-100 метров и фактически изрешетив поражающими
Дрон так взрывается?
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 15:58
Дрон может взорваться даже от вибрации воздуха- стоит контактер из 2 проводов- один кольцо, другой- концевик. При ударе ли, при отклонении концевика от потока воздуха и замыкании контура- вариантов может быть масса. Ракета или снаряд, ближе чем расстояния поражения просто не взрывается- система наведения так устроена. За 500-700 метров- сказки, когда у нее радиус поражения 500 метров после взрыва. Ракета или снаряд подлетают гарантировано к цели, чтобы ее уничтожить, а из пушки по воробьям- стреляйте сами.. С таким же успехом мог и взорваться самодельное СВУ- чуток недосыпали гаек или обрезков арматуры с одного бока.. Вам только нужно кого то в этом обвинить, а вот услышать разумные доводы- почему-то никак!!!
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 16:20
Цитата:
Ну могли украинуы специально высчитав траекторию азербайджанского за тысячу км направить намнего дрон и точно в районе хвоста взорвать?
Или дрон прям за самолетом летел и взорвал его?
Михаил:
Ракета или снаряд подлетают гарантировано к цели, чтобы ее уничтожить, а
Ракета или снаряд подлетают гарантировано к цели, чтобы ее уничтожить, а
Ну могли украинуы специально высчитав траекторию азербайджанского за тысячу км направить намнего дрон и точно в районе хвоста взорвать?
Или дрон прям за самолетом летел и взорвал его?
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