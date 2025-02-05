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О затоплении улицы 1 Мая в селе Аулиеколь "НГ" сообщили читатели. По их словам, дети вынуждены обходить прибывшую воду, чтобы добраться до школы. Еще одно видео из этого же поселка появилось в Tik-Tok. Автор датирует происходящее 4 февраля, но не называет район или улицу, где были сделаны кадры.