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≡ "В Аулиеколе подтопление" - Жалобы местных жителей прокомментировал районный акимат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51076
"В Аулиеколе подтопление" - Жалобы местных жителей прокомментировал районный акимат
Отправлено: 05.02.25 - 15:48
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О затоплении улицы 1 Мая в селе Аулиеколь "НГ" сообщили читатели. По их словам, дети вынуждены обходить прибывшую воду, чтобы добраться до школы. Еще одно видео из этого же поселка появилось в Tik-Tok. Автор датирует происходящее 4 февраля, но не называет район или улицу, где были сделаны кадры.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43295
Re: "В Аулиеколе подтопление" - Жалобы местных жителей...
Отправлено: 05.02.25 - 15:48
#1
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Аулиеколь, что в 80х, что сейчас, с небольшими изменениями..
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