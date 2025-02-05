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"В Аулиеколе подтопление" - Жалобы местных жителей прокомментировал районный акимат
"В Аулиеколе подтопление" - Жалобы местных жителей прокомментировал районный акимат
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