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≡ Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51076
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
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Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в Казахстане самый дешевый проезд по дорогам в сравнении с соседними странами. Как отметил чиновник, для поддержания состояния дорог необходимо качественное их содержание.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11561
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 13:43
#1
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***и в 25 раз дороже, чем в Казахстане*** - так может и доходы граждан в 25 больше ?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7490
Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...
Отправлено: 05.02.25 - 14:57
#2
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Цитата://В Казахстане самые дешевые дороги///

Как не послушаешь ЛЮБОГО казахского министра у нас ВСЁ дешёвое ( кто бы подсказал этим министрам что бы ПРАВИЛЬНО выражались: - есть ДЕШЁВЫЕ дороги, а есть дороги с НИЗКОЙ оплатой) и дороги, и интернет, и продукты и бензин и дизель и даже налоги - только вот стоимость жизни почему то ДОРОГАЯ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43295
Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые дороги
Отправлено: 05.02.25 - 15:47
#3
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Дорогие министры, дорогими должны быть и дороги.
Дешевые только зарплаты у народишка..
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