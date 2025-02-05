Re: Глава Минтранспорта заявил, что в Казахстане самые дешевые...

Отправлено: - 14:57

Цитата://В Казахстане самые дешевые дороги///



Как не послушаешь ЛЮБОГО казахского министра у нас ВСЁ дешёвое ( кто бы подсказал этим министрам что бы ПРАВИЛЬНО выражались: - есть ДЕШЁВЫЕ дороги, а есть дороги с НИЗКОЙ оплатой) и дороги, и интернет, и продукты и бензин и дизель и даже налоги - только вот стоимость жизни почему то ДОРОГАЯ.