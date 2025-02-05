Отправлено: - 10:34

Vit:

Как сказал сегодня Михеев и я с ним согласен. Война войной, есть приказ и тд. Но когда ты заходишь в деревню в Курской обл (все уже знают эту историю) когда солдат заходит в дом и насилует женщин растрелевает в затылок всех. Он уже не славянин, не православный. Он сатана. Весь в наколках, крестах фашистских. И для меня этот боец из Украины тоже не православный. Увы но Украина самоуничтожилась надев кастрюли на голову в 2014г. А мужики в это время православные в шахтах пахали на донбасе. Вот них и Россия начала защищать.

Всем мира, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!Цитата:Вера здесь ни при чём, воюют люди разных конфессий, война идёт не на религиозной основе. Ниже в видео Т.Н.Монтян говорит, что кто мог уехать, давно покинули зоны боевых действий, остались те кому некуда ехать. На мой взгляд перемирие будет, будем наблюдать за развитием событий.