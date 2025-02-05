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Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51074
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 13:00
Для особо упертых- вы когда нибудь видели труп человека-самострела? Так чтобы пулей? Спереди входное отверстие- малюсенькое, несколько миллиметров, сзади- полчерепушки сносит. Причем безо всяких со смещением центра тяжести и тп. Также и с этими элементами- если были входы, с получением разницы давления выходы должны были быть такие, что даже если бы рядом ракета разорвалась- от самолета ошметки еще в воздухе бы остались, максимум чтобы он смог сделать- спланировать после удара. Они еще 7 минут летели, вели переговоры, меняли эшелоны по высоте. Учите физику господа! остальное- пустопорожняя болтовня . я не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначно
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43285
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:28
Да уж, теперь опять Путин будет извиняться перед Алиевым, сидя в собственной же луже..
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:29
Цитата:
Миш,ты путиноид или норм человек? Просто ответь да или нет,без воды. Чтобы понять тебя и,возможно,простить
Михаил:
это мог быть и дрон
это мог быть и дрон
Миш,ты путиноид или норм человек? Просто ответь да или нет,без воды. Чтобы понять тебя и,возможно,простить
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:31
Конечно,этим баранам надо было сразу топить на дрон,а не на птичек! И очевидцев тут же бы притащили к малахову на 1 канал и вата была бы счастлива! И их ну никак и никто бы уже не переубедил!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43285
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 13:40
Цитата:
Наврят ли у махоньких дронов была кассетная часть против людей, которая против чего то большого бесполезна.
Дроны даже врезаясь в вертолеты и то не могут нанести хорошего вреда порой, где то было видео с горящим вертолетом, который смог сесть.
А уж взорваться на расстоянии километра или трех в воздухе от быстрого самолета, там наверно нет шансов.
Сабыр:
Конечно,этим баранам надо было сразу топить на дрон,
Конечно,этим баранам надо было сразу топить на дрон,
Наврят ли у махоньких дронов была кассетная часть против людей, которая против чего то большого бесполезна.
Дроны даже врезаясь в вертолеты и то не могут нанести хорошего вреда порой, где то было видео с горящим вертолетом, который смог сесть.
А уж взорваться на расстоянии километра или трех в воздухе от быстрого самолета, там наверно нет шансов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2193
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 13:47
У террористического государства не хватает мужества признать свою вину..хотя о чём это я...со времён СССР так было КГБшное государство Каков поп таков приход
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 14:06
Миш,ты путиноид или норм человек? Просто ответь да или нет,без воды. Чтобы понять тебя и,возможно,простить.. - В отличие от вас, диванных аналитиков , все о чем пишу- видел лично, сам. Извиняться за свои слова ни перед кем не собираюсь. Считаю себя нормальным человеком, в отличие от тех , у кого словесное недержание. Есть факты, есть очевидность. Обкладывать человека понятийными ругательствами- самый тупой способ показать свою никчемность. По ходу , кроме этого вас жизнь ничему не научила... Обидно, прежде всего за вас...
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 14:09
Цитата:
Вот так же говорила моя бабушка,после просмотра Рос ТВ.. Я ж просил ответить без воды..
Михаил:
Есть факты, есть очевидность
Есть факты, есть очевидность
Вот так же говорила моя бабушка,после просмотра Рос ТВ.. Я ж просил ответить без воды..
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 14:09
Насчет маленьких дронов- самолетного типа берет на борт до 75 кг нагрузки., квадрокоптерного- фугас весом до 8 кг.. Поэтому подвесить МОН для сброса- это как два пальца об асфальт. Учите матчасть..((((
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 14:21
Любая зенитная ракета или снаряд взрывается не от прямого попадания, а недолетая до цели 120-100 метров и фактически изрешетив поражающими элементами цель, уничтожает его. Это касается любых зенитных снарядов, хоть ракетных, хоть артиллерийских- от ТОРа и ОСЫ, до Сосны и Панциря.
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