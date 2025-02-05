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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:01
Цитата:
Из-за тебя одного весь подъезд страдает. Как и с теплом, которое ты в окно выпускаешь, лишь бы соседям не досталось
111:
Ну не меня же одного
Ну не меня же одного
Из-за тебя одного весь подъезд страдает. Как и с теплом, которое ты в окно выпускаешь, лишь бы соседям не досталось
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:17
Цитата:
а зачем нужны ресурсы если ты их ни на что не меняешь?
ресурсы украины помогли защитить страну
maxsaf:
Будет как в Казахстане: вся таблица Менделеева как бы есть, но ее как бы уже и нету
Будет как в Казахстане: вся таблица Менделеева как бы есть, но ее как бы уже и нету
а зачем нужны ресурсы если ты их ни на что не меняешь?
ресурсы украины помогли защитить страну
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:19
Цитата:
по какому плану?
у тебя план трампа есть?
можешь показать?
а то весь мир сидит не понимает че происходит за то макс в канаде какой то план там видит))
maxsaf:
Всё идёт по плану Цитата: Президент США Дональд Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит. Его слова приводит РИА Новости.
Всё идёт по плану Цитата: Президент США Дональд Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит. Его слова приводит РИА Новости.
по какому плану?
у тебя план трампа есть?
можешь показать?
а то весь мир сидит не понимает че происходит за то макс в канаде какой то план там видит))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:21
макс ты бы лучше готовился
флаг сша купи и держи в подвале
сына готовь в морскую пехоту
трампу где то же надо будет набирать пушечное мясо для будущих захватов гренландии и панамы)
может в иран еще сунется
флаг сша купи и держи в подвале
сына готовь в морскую пехоту
трампу где то же надо будет набирать пушечное мясо для будущих захватов гренландии и панамы)
может в иран еще сунется
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6566
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:34
Всем мира, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!
Цитата:
Вера здесь ни при чём, воюют люди разных конфессий, война идёт не на религиозной основе. Ниже в видео Т.Н.Монтян говорит, что кто мог уехать, давно покинули зоны боевых действий, остались те кому некуда ехать. На мой взгляд перемирие будет, будем наблюдать за развитием событий.
Цитата:
Vit:
Как сказал сегодня Михеев и я с ним согласен. Война войной, есть приказ и тд. Но когда ты заходишь в деревню в Курской обл (все уже знают эту историю) когда солдат заходит в дом и насилует женщин растрелевает в затылок всех. Он уже не славянин, не православный. Он сатана. Весь в наколках, крестах фашистских. И для меня этот боец из Украины тоже не православный. Увы но Украина самоуничтожилась надев кастрюли на голову в 2014г. А мужики в это время православные в шахтах пахали на донбасе. Вот них и Россия начала защищать.
Как сказал сегодня Михеев и я с ним согласен. Война войной, есть приказ и тд. Но когда ты заходишь в деревню в Курской обл (все уже знают эту историю) когда солдат заходит в дом и насилует женщин растрелевает в затылок всех. Он уже не славянин, не православный. Он сатана. Весь в наколках, крестах фашистских. И для меня этот боец из Украины тоже не православный. Увы но Украина самоуничтожилась надев кастрюли на голову в 2014г. А мужики в это время православные в шахтах пахали на донбасе. Вот них и Россия начала защищать.
Вера здесь ни при чём, воюют люди разных конфессий, война идёт не на религиозной основе. Ниже в видео Т.Н.Монтян говорит, что кто мог уехать, давно покинули зоны боевых действий, остались те кому некуда ехать. На мой взгляд перемирие будет, будем наблюдать за развитием событий.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:40
Цитата:
Ха-ха-ха, скажу по секрету - из них можно делать всякое разное, и самим пользоваться, а лишнее продавать, но только чтобы было понятно, куда деньги идут и почему ))
Цитата:
Это вопрос?))
abaika95:
а зачем нужны ресурсы если ты их ни на что не меняешь?
а зачем нужны ресурсы если ты их ни на что не меняешь?
Ха-ха-ха, скажу по секрету - из них можно делать всякое разное, и самим пользоваться, а лишнее продавать, но только чтобы было понятно, куда деньги идут и почему ))
Цитата:
abaika95:
ресурсы украины помогли защитить страну
ресурсы украины помогли защитить страну
Это вопрос?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:43
Цитата:
Я же план озвучивал: Трамп Зеленского уволит, Россия останется в плюсе, Трамп - с Нобелевской премией, Америка снова великая, Профит...
abaika95:
у тебя план трампа есть? можешь показать? а то весь мир сидит не понимает че происходит за то макс в канаде какой то план там видит))
у тебя план трампа есть? можешь показать? а то весь мир сидит не понимает че происходит за то макс в канаде какой то план там видит))
Я же план озвучивал: Трамп Зеленского уволит, Россия останется в плюсе, Трамп - с Нобелевской премией, Америка снова великая, Профит...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:47
Цитата:
Панама уже капитулировала, в Гренландии с белыми медведями переговоры ещё идут, но те вроде не против ))
abaika95:
захватов гренландии и панамы)
захватов гренландии и панамы)
Панама уже капитулировала, в Гренландии с белыми медведями переговоры ещё идут, но те вроде не против ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 11:32
Цитата:
поэтому ссср нефть и газ в европу продавал потому что не умел ничего из них делать?
например наладить массовое производство пластмассы?Цитата:
ты видишь в моем утверждении вопрос? Цитата:
аааа
хороший план
симонян написала?))Цитата:
войска сша уже стоят на канале? Цитата:
а белые медведи в Копенгагене сидят?
maxsaf:
Ха-ха-ха, скажу по секрету - из них можно делать всякое разное
Ха-ха-ха, скажу по секрету - из них можно делать всякое разное
поэтому ссср нефть и газ в европу продавал потому что не умел ничего из них делать?
например наладить массовое производство пластмассы?Цитата:
maxsaf:
Это вопрос?
Это вопрос?
ты видишь в моем утверждении вопрос? Цитата:
maxsaf:
Я же план озвучивал: Трамп Зеленского уволит, Россия останется в плюсе, Трамп - с Нобелевской премией, Америка снова великая, Профит...
Я же план озвучивал: Трамп Зеленского уволит, Россия останется в плюсе, Трамп - с Нобелевской премией, Америка снова великая, Профит...
аааа
хороший план
симонян написала?))Цитата:
maxsaf:
Панама уже капитулировала
Панама уже капитулировала
войска сша уже стоят на канале? Цитата:
maxsaf:
, в Гренландии с белыми медведями переговоры ещё идут, но те вроде не против )
, в Гренландии с белыми медведями переговоры ещё идут, но те вроде не против )
а белые медведи в Копенгагене сидят?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 13:44
Цитата:
Ну вот видишь, ты еще не зная что выдали, опять собираешься соврать, что я сочинил..
А тут бац и статья в НГ выходит..
Но я все равно сочинил..
maxsaf:
Расследование ещё не завершено, откуда ты выдрал результаты? Опять сочиняешь?
Расследование ещё не завершено, откуда ты выдрал результаты? Опять сочиняешь?
Ну вот видишь, ты еще не зная что выдали, опять собираешься соврать, что я сочинил..
А тут бац и статья в НГ выходит..
Но я все равно сочинил..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:04
Цитата:
-------Мощно сказано !!!
111:
Честно не помню что говорил и про что..
Честно не помню что говорил и про что..
-------Мощно сказано !!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:07
А тут бац и статья в НГ выходит..Но я все равно сочинил.. ----и где там про Панцирь говорится
???
???
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7486
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:50
Цитата:
И Путин снова споёт: " ....Боже,храни Америку...."
maxsaf:
Америка снова великая,
Америка снова великая,
И Путин снова споёт: " ....Боже,храни Америку...."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:55
Цитата:
----Вряд ли , это не Ельцин
ACROS:
И Путин снова споёт:
И Путин снова споёт:
----Вряд ли , это не Ельцин
-
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