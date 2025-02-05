НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 158 из 158«1...156157158
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:01
#2356
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну не меня же одного

Из-за тебя одного весь подъезд страдает. Как и с теплом, которое ты в окно выпускаешь, лишь бы соседям не досталось :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:17
#2357
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Будет как в Казахстане: вся таблица Менделеева как бы есть, но ее как бы уже и нету

а зачем нужны ресурсы если ты их ни на что не меняешь?
ресурсы украины помогли защитить страну
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:19
#2358
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Всё идёт по плану Цитата: Президент США Дональд Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но никогда ее не получит. Его слова приводит РИА Новости.

по какому плану?
у тебя план трампа есть?
можешь показать?
а то весь мир сидит не понимает че происходит за то макс в канаде какой то план там видит))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:21
#2359
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
макс ты бы лучше готовился
флаг сша купи и держи в подвале
сына готовь в морскую пехоту
трампу где то же надо будет набирать пушечное мясо для будущих захватов гренландии и панамы)
может в иран еще сунется
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:34
#2360
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем мира, добра, хорошего дня и прекрасного настроения!

Цитата:
Vit:
Как сказал сегодня Михеев и я с ним согласен. Война войной, есть приказ и тд. Но когда ты заходишь в деревню в Курской обл (все уже знают эту историю) когда солдат заходит в дом и насилует женщин растрелевает в затылок всех. Он уже не славянин, не православный. Он сатана. Весь в наколках, крестах фашистских. И для меня этот боец из Украины тоже не православный. Увы но Украина самоуничтожилась надев кастрюли на голову в 2014г. А мужики в это время православные в шахтах пахали на донбасе. Вот них и Россия начала защищать.


Вера здесь ни при чём, воюют люди разных конфессий, война идёт не на религиозной основе. Ниже в видео Т.Н.Монтян говорит, что кто мог уехать, давно покинули зоны боевых действий, остались те кому некуда ехать. На мой взгляд перемирие будет, будем наблюдать за развитием событий.




Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:40
#2361
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а зачем нужны ресурсы если ты их ни на что не меняешь?

Ха-ха-ха, скажу по секрету - из них можно делать всякое разное, и самим пользоваться, а лишнее продавать, но только чтобы было понятно, куда деньги идут и почему ))


Цитата:
abaika95:
ресурсы украины помогли защитить страну

Это вопрос?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:43
#2362
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у тебя план трампа есть? можешь показать? а то весь мир сидит не понимает че происходит за то макс в канаде какой то план там видит))

Я же план озвучивал: Трамп Зеленского уволит, Россия останется в плюсе, Трамп - с Нобелевской премией, Америка снова великая, Профит...
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 10:47
#2363
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
захватов гренландии и панамы)

Панама уже капитулировала, в Гренландии с белыми медведями переговоры ещё идут, но те вроде не против ))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 11:32
#2364
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ха-ха-ха, скажу по секрету - из них можно делать всякое разное

поэтому ссср нефть и газ в европу продавал потому что не умел ничего из них делать?
например наладить массовое производство пластмассы?Цитата:
maxsaf:
Это вопрос?

ты видишь в моем утверждении вопрос? Цитата:
maxsaf:
Я же план озвучивал: Трамп Зеленского уволит, Россия останется в плюсе, Трамп - с Нобелевской премией, Америка снова великая, Профит...

аааа
хороший план
симонян написала?))Цитата:
maxsaf:
Панама уже капитулировала

войска сша уже стоят на канале? Цитата:
maxsaf:
, в Гренландии с белыми медведями переговоры ещё идут, но те вроде не против )

а белые медведи в Копенгагене сидят?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 13:44
#2365
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Расследование ещё не завершено, откуда ты выдрал результаты? Опять сочиняешь?

Ну вот видишь, ты еще не зная что выдали, опять собираешься соврать, что я сочинил..
А тут бац и статья в НГ выходит..
Но я все равно сочинил..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11561
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:04
#2366
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Честно не помню что говорил и про что..

-------Мощно сказано !!!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11561
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:07
#2367
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут бац и статья в НГ выходит..Но я все равно сочинил.. ----и где там про Панцирь говорится
???
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7486
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:50
#2368
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Америка снова великая,


И Путин снова споёт: " ....Боже,храни Америку...."
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11561
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 14:55
#2369
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
И Путин снова споёт:

----Вряд ли , это не Ельцин
Профайл
Страница 158 из 158«1...156157158
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS