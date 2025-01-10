НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 103 из 103«1...101102103
Ответить Новый топик
Куратор темы: Маркс
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11556
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:51
#1531
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не понял

--Да и не надо . Не грузись . Тебе этого не понять :lol: :lol: :lol: ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11556
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 23:00
#1532
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?

---А может это ---***А, если бы он предложил Казахстану стать 51 штатом- как бы отреагировали наши граждане ???=*** ---ты , наверное , первый бвл бы???
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3926
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 23:10
#1533
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Армения вступает в ЕС?

Да куда хотят , туда и вступают, свободные же. :lol:
Украина хотела, а ещё раньше Турция. Никто никого не шантажирует, сами себе напридумывают всякого, а потом обижаются.
Их всет там просто никто и не ждал... 8-) И не ждёт. :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3926
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 23:13
#1534
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?

Не успел Трамп стать президентом, а уже столько бреда и бардака навёл, что некоторые в его адекватность до сих пор верят! :lol:
Ещё и Гренландию внукам в подарок купит. :lol: 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43282
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:25
#1535
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Не успел Трамп стать президентом, а уже столько бреда и бардака навёл, что некоторые в его адекватность до сих пор верят!

Он классный, мне он и в тот раз нравился, когда кончал китайцев
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43282
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:25
#1536
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Украина хотела,

И получила войну от Путина
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43282
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:27
#1537
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А, если бы он предложил Казахстану стать 51 штатом- как бы отреагировали наши граждане ???=*** ---ты , наверное , первый бвл бы???

Это же невозможно, ты путаешь х с пальцем..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3926
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:28
#1538
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Это были риторические ответы, не требующие комплексного основания и обсуждения с обратным ответом. 8-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Форумная эклектика
Отправлено: 13.01.25 - 13:51
#1539
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Форумная эклектика
Отправлено: 15.01.25 - 12:41
#1540
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, отличного дня и прекрасного настроения!


Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.25 - 13:57
#1541
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit: Мы обосрались. Не картошку, не хлеб уже не можем производить.

Kairat stayer: Виталий, чёты ты липу гонишь или как ты говоришь шляпу, точно мы обосрались?

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.25 - 17:53
#1542
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95: какой российский канал что по телику что в телеге не открою везде чуть ли не пошагово обсуждают решения трампа

видать россия один из штатов либо колоний США раз там так интересуются новостями хозяев

N0name: открывай свои каналы, тебе какая разница на российские каналы

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Форумная эклектика
Отправлено: 23.01.25 - 11:54
#1543
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.25 - 12:06
#1544
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6566
Форумная эклектика
Отправлено: 05.02.25 - 13:00
#1545
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95: отличные политики в москве
просто гениальные

ACROS: Оленеводы- одним словом.

Подробнее здесь:

Профайл
Страница 103 из 103«1...101102103
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS