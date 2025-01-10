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Не успел Трамп стать президентом, а уже столько бреда и бардака навёл, что некоторые в его адекватность до сих пор верят!

Цитата:Он классный, мне он и в тот раз нравился, когда кончал китайцев