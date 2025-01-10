Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 22:51
Цитата:
--Да и не надо . Не грузись . Тебе этого не понять
111:
Не понял
Не понял
--Да и не надо . Не грузись . Тебе этого не понять
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 23:00
Цитата:
---А может это ---***А, если бы он предложил Казахстану стать 51 штатом- как бы отреагировали наши граждане ???=*** ---ты , наверное , первый бвл бы???
111:
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?
---А может это ---***А, если бы он предложил Казахстану стать 51 штатом- как бы отреагировали наши граждане ???=*** ---ты , наверное , первый бвл бы???
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 23:10
Цитата:
Да куда хотят , туда и вступают, свободные же.
Украина хотела, а ещё раньше Турция. Никто никого не шантажирует, сами себе напридумывают всякого, а потом обижаются.
Их всет там просто никто и не ждал... И не ждёт.
111:
Армения вступает в ЕС?
Армения вступает в ЕС?
Да куда хотят , туда и вступают, свободные же.
Украина хотела, а ещё раньше Турция. Никто никого не шантажирует, сами себе напридумывают всякого, а потом обижаются.
Их всет там просто никто и не ждал... И не ждёт.
Форумная эклектика
Отправлено: 10.01.25 - 23:13
Цитата:
Не успел Трамп стать президентом, а уже столько бреда и бардака навёл, что некоторые в его адекватность до сих пор верят!
Ещё и Гренландию внукам в подарок купит.
111:
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?
Это правда, что все они мечтают стать америкосами?
Не успел Трамп стать президентом, а уже столько бреда и бардака навёл, что некоторые в его адекватность до сих пор верят!
Ещё и Гренландию внукам в подарок купит.
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:25
Цитата:
Он классный, мне он и в тот раз нравился, когда кончал китайцев
Эл-починно:
Не успел Трамп стать президентом, а уже столько бреда и бардака навёл, что некоторые в его адекватность до сих пор верят!
Не успел Трамп стать президентом, а уже столько бреда и бардака навёл, что некоторые в его адекватность до сих пор верят!
Он классный, мне он и в тот раз нравился, когда кончал китайцев
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:25
Цитата:
И получила войну от Путина
Эл-починно:
Украина хотела,
Украина хотела,
И получила войну от Путина
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:27
Цитата:
Это же невозможно, ты путаешь х с пальцем..
Гога:
А, если бы он предложил Казахстану стать 51 штатом- как бы отреагировали наши граждане ???=*** ---ты , наверное , первый бвл бы???
А, если бы он предложил Казахстану стать 51 штатом- как бы отреагировали наши граждане ???=*** ---ты , наверное , первый бвл бы???
Это же невозможно, ты путаешь х с пальцем..
Форумная эклектика
Отправлено: 11.01.25 - 00:28
Цитата:
Это были риторические ответы, не требующие комплексного основания и обсуждения с обратным ответом.
111:
Это были риторические ответы, не требующие комплексного основания и обсуждения с обратным ответом.
Форумная эклектика
Отправлено: 13.01.25 - 13:51
Форумная эклектика
Отправлено: 15.01.25 - 12:41
Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра, отличного дня и прекрасного настроения!
Форумная эклектика
Отправлено: 19.01.25 - 13:57
Vit: Мы обосрались. Не картошку, не хлеб уже не можем производить.
Kairat stayer: Виталий, чёты ты липу гонишь или как ты говоришь шляпу, точно мы обосрались?
Подробнее здесь:
Kairat stayer: Виталий, чёты ты липу гонишь или как ты говоришь шляпу, точно мы обосрались?
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 21.01.25 - 17:53
abaika95: какой российский канал что по телику что в телеге не открою везде чуть ли не пошагово обсуждают решения трампа
видать россия один из штатов либо колоний США раз там так интересуются новостями хозяев
N0name: открывай свои каналы, тебе какая разница на российские каналы
Подробнее здесь:
видать россия один из штатов либо колоний США раз там так интересуются новостями хозяев
N0name: открывай свои каналы, тебе какая разница на российские каналы
Подробнее здесь:
Форумная эклектика
Отправлено: 23.01.25 - 11:54
Форумная эклектика
Отправлено: 27.01.25 - 12:06
Форумная эклектика
Отправлено: 05.02.25 - 13:00
abaika95: отличные политики в москве
просто гениальные
ACROS: Оленеводы- одним словом.
Подробнее здесь:
просто гениальные
ACROS: Оленеводы- одним словом.
Подробнее здесь:
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать