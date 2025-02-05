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≡ Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51073
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
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Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
230
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 13:00
#15
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Для особо упертых- вы когда нибудь видели труп человека-самострела? Так чтобы пулей? Спереди входное отверстие- малюсенькое, несколько миллиметров, сзади- полчерепушки сносит. Причем безо всяких со смещением центра тяжести и тп. Также и с этими элементами- если были входы, с получением разницы давления выходы должны были быть такие, что даже если бы рядом ракета разорвалась- от самолета ошметки еще в воздухе бы остались, максимум чтобы он смог сделать- спланировать после удара. Они еще 7 минут летели, вели переговоры, меняли эшелоны по высоте. Учите физику господа! остальное- пустопорожняя болтовня . я не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначно
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