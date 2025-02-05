Отправлено: - 11:37

Михаил:

Похоже на самодельное устройство в с самодельными поражающими элементами

maxsaf:

как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков

Михаил:

И если рядом с самолетом взрывается ракета- он превращается в такое сито,

Михаил:

Скорее всего- самодельное взрывное устройство на борту, причем в районе задних сидений

Цитата:нет не похожеотверстия в хвосте аккуратные как от начинки из ракеты ПВОЦитата:что за россию обиделся? если бы твоя родня летела и россия самолет сбила с нимикакой бы визг в Виннипеге стоял за компенсацию? Цитата:значит взорвался не рядом а чуть дальшетвой же аргумент что Цитата:вообще бы хвост выдрало а внутри поубивало кучу народа такими прутамии как самоделка на борту могла повредить хвост но не повредить людей сидящих возле хвоста?парадокслибо очередной вброс