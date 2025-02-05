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≡ Министра попросили извиниться за качество поездов в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51073
Министра попросили извиниться за качество поездов в Казахстане
Отправлено: 05.02.25 - 09:22
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Марат Карабаев ответил на вопрос журналиста об обновлении вагонов пассажирских поездов, в частности, на направлении Астана - Костанай. Курсирующий по этому маршруту поезд не раз оказывался в центре скандала и получил массу нареканий от пассажиров.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43282
Re: Министра попросили извиниться за качество поездов в...
Отправлено: 05.02.25 - 09:22
#1
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Ну автобусы у нас частные, их же обновляют постоянно, почему вагоны такие, да потому что частники из власти наверно..
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
682
Re: Министра попросили извиниться за качество поездов в...
Отправлено: 05.02.25 - 09:28
#2
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дур дом а не страна. если железная дорога частная, автобусы частные, частные самолеты , то зачем нам министр транспорта с его командой? С их миллионным содержанием? Если они ни за что не несут ответственности и ни за что не отвечают?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7397
Re: Министра попросили извиниться за качество поездов в...
Отправлено: 05.02.25 - 09:52
#3
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Надо было до суда довести,когда меня в прошлом году на атырауском поезде покусали постельные блохи. ПО приезду всего покусанного осмотрел пришедшии в гости врач,поставил уколы и на этом вроде закончились. Стал панически бояться плацкартных вагонов,перестал выезжать из дома.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7484
Re: Министра попросили извиниться за качество поездов в...
Отправлено: 05.02.25 - 12:06
#4
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Цитата///Министр транспорта согласился, что критика справедлива, но отметил, что маршрут принадлежит частному перевозчику.//

А, какая разница- частное это или государственное ? Законы РК распространяются на всю территорию Казахстана, вроде и СНИП-ы тоже.

Или вопрос в другом: - слабость и беззубость министра или же олигархат чихать хотел на власть и диктует как прежде своё.
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