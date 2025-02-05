Re: Министра попросили извиниться за качество поездов в...

Отправлено: - 09:28

дур дом а не страна. если железная дорога частная, автобусы частные, частные самолеты , то зачем нам министр транспорта с его командой? С их миллионным содержанием? Если они ни за что не несут ответственности и ни за что не отвечают?