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≡ Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51073
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
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Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17556
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
#1
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краткий экскурс в изучение поражающих элементов систем советских ПВО показывает что используются в основном кубики как начинка для ракет. тут же видим какието продолговатые пруты.
но факт фактом
это не птицы и даже не мальчишки рогатками баловались
была версия что отверстия от щебня при падении
нет
вот доказательство что это не щебень
в общем россии как будто бы надо начать извнятся и компенсацию выплачивать родстенникам погибших
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
230
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:45
#2
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Начинка поражающая ПВОшных ракет- либо шарики , как в подшипниках, либо ролики (служил, видел). При попаданиях они сильно не деформируются. Здесь- непонятно что
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
230
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:49
#3
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Похоже на самодельное устройство в с самодельными поражающими элементами
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26531
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:51
#4
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Цитата:
abaika95:
используются в основном кубики

Цитата:
abaika95:
какието продолговатые пруты

Цитата:
abaika95:
россии как будто бы надо начать извнятся

как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков :lol:
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
230
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 11:18
#5
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И если рядом с самолетом взрывается ракета- он превращается в такое сито, что разваливаясь на куски может планировать на землю. Причем входные отверстия поражающих элементов - маленькие, выходные- обшивку с мясом выдирают большими кусками- смотрели на учениях состояние радиоуправляемой цели АН-2 после поражения. Здесь после удара он еще летел, менял высоту и направление полета
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
230
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 11:22
#6
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Скорее всего- самодельное взрывное устройство на борту, причем в районе задних сидений
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2068
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 11:28
#7
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"Представленная в настоящем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов", – подчеркнули в отчёте.
...
Вот когда уточните и дополните, тогда и публикуйте.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17556
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 11:37
#8
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Цитата:
Михаил:
Похоже на самодельное устройство в с самодельными поражающими элементами

нет не похоже
отверстия в хвосте аккуратные как от начинки из ракеты ПВО
Цитата:
maxsaf:
как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков

что за россию обиделся? если бы твоя родня летела и россия самолет сбила с ними
какой бы визг в Виннипеге стоял за компенсацию? Цитата:
Михаил:
И если рядом с самолетом взрывается ракета- он превращается в такое сито,

значит взорвался не рядом а чуть дальше
твой же аргумент что Цитата:
Михаил:
Скорее всего- самодельное взрывное устройство на борту, причем в районе задних сидений

вообще бы хвост выдрало а внутри поубивало кучу народа такими прутами

и как самоделка на борту могла повредить хвост но не повредить людей сидящих возле хвоста?
парадокс
либо очередной вброс
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17556
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 11:43
#9
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россия отрабатывала по дронам

бахнули и задели самолет
тот не дотянул и рухнул
извиниться, выплатить компенсацию, сказать что вина в том числе и на украине так как дроны были в опасной близости к аэропорту но при этом россия с себя ответственность не снимает-виноваты
всё
история бы замялась

нет начали сопли жевать
улю-аля
а может камни
а может птицы
а может специально самолет рухнул итд
и вот баку уже на своих гос каналах вбрасывает тему про территориальные претензии к россии

в итоге одним махом за пару лет
и своих прямых союзников по одкб кинули что те сразу с вашингтоном начали дружить
при этом и с азербайджаном ничего не получилось

отличные политики в москве
просто гениальные
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1618
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 12:02
#10
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Цитата:
Михаил:
Скорее всего- самодельное

Сынок,ты с какого дуба рухнул? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7484
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:11
#11
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Цитата:
Skeptic:
когда уточните и дополните, тогда и публикуйте.


По ихним правилам: - ещё целый год они имеют право УТОЧНЯТЬ, после объявления предварительных итогов.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7484
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:13
#12
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Цитата:
abaika95:
отличные политики в москве просто гениальные


Оленеводы- одним словом.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
682
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:35
#13
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на первых снимках сразу же после катастрофы на фюзеляже были многочисленные отверстия с загнутыми вовнутрь краями. Это говорит о том, что бабахнуло что то снаружи. Потом наверное осколки попали в кислородные баллоны и опять бабахнуло.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
230
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:58
#14
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Для особо упертых- вы когда нибудь видели труп человека-самострела? Так чтобы пулей? Спереди входное отверстие- малюсенькое, несколько миллиметров, сзади- полчерепушки сносит. Причем безо всяких со смещением центра тяжести и тп. Также и с этими элементами- если были входы, с получением разницы давления выходы должны были быть такие, что даже если бы рядом ракета разорвалась- от самолета ошметки еще в воздухе бы остались, максимум чтобы он смог сделать- спланировать после удара. Они еще 7 минут летели, вели переговоры, меняли эшелоны по высоте. Учите физику господа! остальное- пустопорожняя болтовня . я не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначо
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