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Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51073
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17556
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
краткий экскурс в изучение поражающих элементов систем советских ПВО показывает что используются в основном кубики как начинка для ракет. тут же видим какието продолговатые пруты.
но факт фактом
это не птицы и даже не мальчишки рогатками баловались
была версия что отверстия от щебня при падении
нет
вот доказательство что это не щебень
в общем россии как будто бы надо начать извнятся и компенсацию выплачивать родстенникам погибших
но факт фактом
это не птицы и даже не мальчишки рогатками баловались
была версия что отверстия от щебня при падении
нет
вот доказательство что это не щебень
в общем россии как будто бы надо начать извнятся и компенсацию выплачивать родстенникам погибших
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:45
Начинка поражающая ПВОшных ракет- либо шарики , как в подшипниках, либо ролики (служил, видел). При попаданиях они сильно не деформируются. Здесь- непонятно что
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:49
Похоже на самодельное устройство в с самодельными поражающими элементами
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 26531
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:51
Цитата:
Цитата:
Цитата:
как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков
abaika95:
используются в основном кубики
используются в основном кубики
Цитата:
abaika95:
какието продолговатые пруты
какието продолговатые пруты
Цитата:
abaika95:
россии как будто бы надо начать извнятся
россии как будто бы надо начать извнятся
как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 11:18
И если рядом с самолетом взрывается ракета- он превращается в такое сито, что разваливаясь на куски может планировать на землю. Причем входные отверстия поражающих элементов - маленькие, выходные- обшивку с мясом выдирают большими кусками- смотрели на учениях состояние радиоуправляемой цели АН-2 после поражения. Здесь после удара он еще летел, менял высоту и направление полета
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 11:22
Скорее всего- самодельное взрывное устройство на борту, причем в районе задних сидений
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2068
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 11:28
"Представленная в настоящем отчёте информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов", – подчеркнули в отчёте.
...
Вот когда уточните и дополните, тогда и публикуйте.
...
Вот когда уточните и дополните, тогда и публикуйте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17556
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 11:37
Цитата:
нет не похоже
отверстия в хвосте аккуратные как от начинки из ракеты ПВО
Цитата:
что за россию обиделся? если бы твоя родня летела и россия самолет сбила с ними
какой бы визг в Виннипеге стоял за компенсацию? Цитата:
значит взорвался не рядом а чуть дальше
твой же аргумент что Цитата:
вообще бы хвост выдрало а внутри поубивало кучу народа такими прутами
и как самоделка на борту могла повредить хвост но не повредить людей сидящих возле хвоста?
парадокс
либо очередной вброс
Михаил:
Похоже на самодельное устройство в с самодельными поражающими элементами
Похоже на самодельное устройство в с самодельными поражающими элементами
нет не похоже
отверстия в хвосте аккуратные как от начинки из ракеты ПВО
Цитата:
maxsaf:
как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков
как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков
что за россию обиделся? если бы твоя родня летела и россия самолет сбила с ними
какой бы визг в Виннипеге стоял за компенсацию? Цитата:
Михаил:
И если рядом с самолетом взрывается ракета- он превращается в такое сито,
И если рядом с самолетом взрывается ракета- он превращается в такое сито,
значит взорвался не рядом а чуть дальше
твой же аргумент что Цитата:
Михаил:
Скорее всего- самодельное взрывное устройство на борту, причем в районе задних сидений
Скорее всего- самодельное взрывное устройство на борту, причем в районе задних сидений
вообще бы хвост выдрало а внутри поубивало кучу народа такими прутами
и как самоделка на борту могла повредить хвост но не повредить людей сидящих возле хвоста?
парадокс
либо очередной вброс
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17556
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 11:43
россия отрабатывала по дронам
бахнули и задели самолет
тот не дотянул и рухнул
извиниться, выплатить компенсацию, сказать что вина в том числе и на украине так как дроны были в опасной близости к аэропорту но при этом россия с себя ответственность не снимает-виноваты
всё
история бы замялась
нет начали сопли жевать
улю-аля
а может камни
а может птицы
а может специально самолет рухнул итд
и вот баку уже на своих гос каналах вбрасывает тему про территориальные претензии к россии
в итоге одним махом за пару лет
и своих прямых союзников по одкб кинули что те сразу с вашингтоном начали дружить
при этом и с азербайджаном ничего не получилось
отличные политики в москве
просто гениальные
бахнули и задели самолет
тот не дотянул и рухнул
извиниться, выплатить компенсацию, сказать что вина в том числе и на украине так как дроны были в опасной близости к аэропорту но при этом россия с себя ответственность не снимает-виноваты
всё
история бы замялась
нет начали сопли жевать
улю-аля
а может камни
а может птицы
а может специально самолет рухнул итд
и вот баку уже на своих гос каналах вбрасывает тему про территориальные претензии к россии
в итоге одним махом за пару лет
и своих прямых союзников по одкб кинули что те сразу с вашингтоном начали дружить
при этом и с азербайджаном ничего не получилось
отличные политики в москве
просто гениальные
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1618
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 12:02
Цитата:
Сынок,ты с какого дуба рухнул?
Михаил:
Скорее всего- самодельное
Скорее всего- самодельное
Сынок,ты с какого дуба рухнул?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7484
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:11
Цитата:
По ихним правилам: - ещё целый год они имеют право УТОЧНЯТЬ, после объявления предварительных итогов.
Skeptic:
когда уточните и дополните, тогда и публикуйте.
когда уточните и дополните, тогда и публикуйте.
По ихним правилам: - ещё целый год они имеют право УТОЧНЯТЬ, после объявления предварительных итогов.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7484
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:13
Цитата:
Оленеводы- одним словом.
abaika95:
отличные политики в москве просто гениальные
отличные политики в москве просто гениальные
Оленеводы- одним словом.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 682
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:35
на первых снимках сразу же после катастрофы на фюзеляже были многочисленные отверстия с загнутыми вовнутрь краями. Это говорит о том, что бабахнуло что то снаружи. Потом наверное осколки попали в кислородные баллоны и опять бабахнуло.
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 12:58
Для особо упертых- вы когда нибудь видели труп человека-самострела? Так чтобы пулей? Спереди входное отверстие- малюсенькое, несколько миллиметров, сзади- полчерепушки сносит. Причем безо всяких со смещением центра тяжести и тп. Также и с этими элементами- если были входы, с получением разницы давления выходы должны были быть такие, что даже если бы рядом ракета разорвалась- от самолета ошметки еще в воздухе бы остались, максимум чтобы он смог сделать- спланировать после удара. Они еще 7 минут летели, вели переговоры, меняли эшелоны по высоте. Учите физику господа! остальное- пустопорожняя болтовня . я не утверждаю что это было СВУ на борту, это мог быть и дрон с таким же зарядом... Но не ракета, однозначо
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