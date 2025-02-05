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≡ Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51073
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
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Министерство транспорта Казахстана опубликовало предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL близ Актау. Специалисты выявили множество сквозных и несквозных повреждений фюзеляжа.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17553
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:33
#1
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краткий экскурс в изучение поражающих элементов систем советских ПВО показывает что используются в основном кубики как начинка для ракет. тут же видим какието продолговатые пруты.
но факт фактом
это не птицы и даже не мальчишки рогатками баловались
была версия что отверстия от щебня при падении
нет
вот доказательство что это не щебень
в общем россии как будто бы надо начать извнятся и компенсацию выплачивать родстенникам погибших
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
226
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:45
#2
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Начинка поражающая ПВОшных ракет- либо шарики , как в подшипниках, либо ролики (служил, видел). При попаданиях они сильно не деформируются. Здесь- непонятно что
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Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
226
Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...
Отправлено: 05.02.25 - 10:49
#3
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Похоже на самодельное устройство в с самодельными поражающими элементами
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26531
Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта AZAL
Отправлено: 05.02.25 - 10:51
#4
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Цитата:
abaika95:
используются в основном кубики

Цитата:
abaika95:
какието продолговатые пруты

Цитата:
abaika95:
россии как будто бы надо начать извнятся

как будто бы надо, но поражающие элементы как будто не от ПВО, а ты как будто с виду даже умный, но как будто бы кубиков не хватает или шариков :lol:
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