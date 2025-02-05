Re: Опубликован предварительный отчёт по расследованию крушения...

Отправлено: - 10:33

краткий экскурс в изучение поражающих элементов систем советских ПВО показывает что используются в основном кубики как начинка для ракет. тут же видим какието продолговатые пруты.

но факт фактом

это не птицы и даже не мальчишки рогатками баловались

была версия что отверстия от щебня при падении

нет

вот доказательство что это не щебень

в общем россии как будто бы надо начать извнятся и компенсацию выплачивать родстенникам погибших