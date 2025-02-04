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≡ Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51071
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 04.02.25 - 21:06
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По мнению авторов, сегодняшний порог в 20 тыс. МРП, что на 2025 год составляет 78 640 000 тенге, является достаточно низким и некомфортным для МСБ, и многие предприниматели стараются не перешагнуть этот порог.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7481
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 04.02.25 - 21:06
#1
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Цитата://либо их поставщики не являются плательщиками НДС. Например, закупки с рынков. Поэтому, предпринимателям придется уплачивать в бюджет почти всю сумму НДС,//

Если Правительство опустит порог до 15 000 000 тенге, то и продавцы с рынка тоже подпадут под категорию "плательщиков НДС".
Дробление бизнеса о котором пишут, что бы не подпадать под НДС: - это не для всех и это НЕРЕАЛЬНО, и нет у всех "многочисленных родственников".

Значит если ВЛАСТЬ захотела она ТАК и сделает: - ставка до 20% и порог - 15 лямов.

И тогда задачи власти : - ВЫВЕСТИ бизнес из под тени, в белую.

Я лет ПЯТЬ в начале 2000-х работал с НДС и скажу : - НИЧЕГО сложного тут НЕТ.
Главное - вести УЧЁТ каждой покупке и каждому ЗАТРАЧЕННОМУ тобой тенге и каждому чеку с АЗС.

Например: - купил за 100 тенге с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭСФ и продал, но уже за 150 тенге,и тоже с обязательной ЭСФ и только с разницы в ПЯТЬДЕСЯТ тенге ПЛАТИШЬ налог НДС в размере 20 %:- 50 тенге*20% = 10 тенге.

Когда я работал ( я сам вёл учёт и сам был себе бухгалтером) с НДС тогда была ЛАФА и налоговая не сильно дербанила по НДС и у меня всегда получалось, так - что я ПРИОБРЕТАЛ товаров БОЛЬШЕ чем ПРОДАВАЛ, и по итоговому зачёту НДС, я шёл всегда в МИНУСЕ почти ПЯТЬ лет, то есть был УБЫТОЧНЫМ хозяйством (многие зернотрейдеры тогда покупали за нал. и не было ВСЕОБЩЕЙ декларации и ФИСКАЛЬНОГО контроля и Электронных Счетов Фактур и ИНТЕРНЕТА не было ВООБЩЕ).

Что бы ВСЁ заработало так как хочет Жумангарин с Бектеневым, им надо не просто обьявить что налог стал 20 % и порог ниже 15 лямов, им надо СИЛЬНО постараться и поработать и ПЕРЕВЕСТИ весь МАЛЫЙ бизнес( в основном рынки и оптовые магазины - это ОСНОВА ОСНОВ малого бизнеса) работать в белую и по по НДС:- что бы Добринцов приехав на ОРТ или Складскую мог легально купить овощи и фрукты по ЭСФ у какого нибудь Магомеда или Ильдара из солнечного Азербайждана и накинув свою торговую наценку продавать клиентам по уже СВОЕЙ цене и обязательно через ККМ с фиксацией чека в налоговых органах.

Только БУДЕТ это или НЕТ - бабка надвое сказала, судя по БЕСПОМОЩНОСТИ этого Правительства в части собираемости налогов и исполнительской дисциплине среди гос.апарата и самое главное- в КОРРУПЦИОННОЙ составляющей деятельности этого гос.апарата.

[Исправлено: ACROS, 04.02.2025 - 23:40]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
665
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 04.02.25 - 21:28
#2
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Для того, чтобы реализовать введение НДС 16-20 % сначала ввести материальную или уголовную ответственность для бизнесменов, чтобы их МСБ работал добросовестно и не обманывал ни гос-во, ни население покупая или продавая товар, особенно рынки и оптовые магазины, производители товаров. Акрос правильно оценил ситуацию, она так и будет сделана! Иначе по другому, гос-во не будет рубить сук на котором заседает! Народ, который живет от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, если МСБ будет накручивать цены на реализуемые товары, будет проходить мимо, ничего не покупая, бизнес естественно будет терять доход и будет вынужден уйти с рынка.

[Исправлено: абике, 04.02.2025 - 22:29]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7481
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 04.02.25 - 22:37
#3
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Цитата:
абике:
сначала ввести материальную или уголовную ответственность


Всё это ЕСТЬ в Адм.Кодексе: - просто у нас есть Законы НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к исполнению да и исполнители ТАКИЕ же.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26525
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 04.02.25 - 22:50
#4
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Цитата:
ACROS:
Всё это ЕСТЬ в Адм.Кодексе: - просто у нас есть Законы НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к исполнению да и исполнители ТАКИЕ же.

Вот вы опять критикуете, а шишки потом в поуехавших летят :lol:

[Исправлено: maxsaf, 04.02.2025 - 23:50]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2067
Re: Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге...
Отправлено: 04.02.25 - 23:27
#5
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Авторы петиции надеются на то, что правительство признается в своей несостоятельности?
Наивные или глупые?
...
Если бы у нас во власти находились люди, способные честно и откровенно ответить на такие вопросы, то и вопросы не появились бы.
...
Нет во власти таких людей. Те, кто есть, действуют или с точки зрения "А что Я с этого иметь буду?", или по заданию тех, кто им настоящую "зарплату" даёт. В доллАрах. На счета в западЕнских банках.
Они проиграют в итоге. Но они пока не понимают, что их используют, как расходный материал. Урок т.н. Украины им не в урок. Оне "уверены", что оне - особые. И уж их то "белые господа" не обманут... Глупые.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10231
Re: Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге...
Отправлено: 04.02.25 - 23:59
#6
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Цитата:
ACROS:
Я лет ПЯТЬ в начале 2000-х работал с НДС и скажу : - НИЧЕГО сложного тут НЕТ.

Вы работали по НДС в своём продуктовм магазине?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10231
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 05.02.25 - 00:04
#7
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Цитата:
ACROS:
Дробление бизнеса о котором пишут, что бы не подпадать под НДС: - это не для всех и это НЕРЕАЛЬНО, и нет у всех "многочисленных родственников".

Дробить не получиться даже если есть родственники,вас пригласят для начала на беседу в НК
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7481
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 05.02.25 - 08:38
#8
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Цитата:
maxsaf:
, а шишки потом в поуехавших летят


Как писал классик:"...а, судьи кто...".
Шишкими то кто бросается: - в принципе такой же как и вы - ПОУЕХАВШИИ- помыкавшии на чужбине и понявший что: - ".. нет слаще горького хлеба Родины...".
Наверное, принцип: " бей своих, что бы чужие боялись..."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7481
Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге запустили в Казахстане
Отправлено: 05.02.25 - 08:44
#9
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Цитата:
Добринцофф:
по НДС в своём продуктовм магазине?


Нет, в к/х.
Магазином супруга занималась. Торговля тогда вообще была - Клондайк- минимум требовании, главное дружить с властями.
И всё правда было на одном ИНН - можно было заниматься перекидкой и оттуда и туда, что бы свести балланс к концу года к нулю или уйти в минус по НДС.
И это было вполне ЛЕГАЛЬНО, налоговая смотрела на это как бы легко.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7481
Re: Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге...
Отправлено: 05.02.25 - 08:50
#10
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Цитата:
Добринцофф:
вас пригласят для начала на беседу в НК



Потом налоговики поняли что на одном ИНН -там что то нечистое и где то с 2011 или 12 года запретили иметь на одном ИНН несколько предприятии и заставили "ДРОБИТЬ" бизнесс: - магазин на одном, кх на другом ИНН, ИП на третьем и так далее.
Потом правда через года два-три опять РАЗРЕШИЛИ иметь на одном ИНН несколько ИП и кх.
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