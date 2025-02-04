Отправлено: - 23:42

maxsaf:

Более того, этот "не нами" управляет вашими руками, и спорит с Акросом, чьими руками он управлял несколько минут назад

Цитата:совершенно верно. то есть "не нами" делает что? спорит сам с собой, опровергает сам себя и сам себя же утверждает.Поразительный д/б, и зачем его только из психушки выпустили?!