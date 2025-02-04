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≡ С планов не свернём: строительство завода по переработке пшеницы начнётся в этом году – аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51071
С планов не свернём: строительство завода по переработке пшеницы начнётся в этом году – аким Костанайской области
Отправлено: 04.02.25 - 19:10
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Кумар Аксакалов подтвердил намерение начать возведение завода «Qostanay Grain Industry» по глубокой переработке пшеницы в наступившем году. Ранее сообщалось, что мощность завода, который будет запущен в 2027-м, составит 430 тыс. тонн в год.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43273
Re: С планов не свернём: строительство завода по переработке...
Отправлено: 04.02.25 - 19:10
#1
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Наверно это хорошо, что лучше поздно очухались, чем никогда..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2067
С планов не свернём: строительство завода по переработке пшеницы начнётся в этом году – аким Костанайской области
Отправлено: 05.02.25 - 00:23
#2
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Что-то мне подсказывает, что все эти "планы" - бред сивой кобылы, весьма далёкий от интересов жителей области.
...
«Baiterek Venture Fund», «KazFoodProducts» и китайской компанией «Myande Group» - ни одного названия на русском или казахском.
...
"аминокислоты, биоэтанол, глютен"... - это точно про твёрдые (!) сорта пшеницы, а не про нефть?
...
Это действо мне больше напоминает устранение конкурента, производящего твёрдые сорта пшеницы, нежели вложение в развитие собственных производств.
Эта же история произошла в 90-х годах с уникальным даже в масштабах СССР Рудненским заводом "Казогнеупор". Убили завод.
Теперь хотят убить производство твёрдых сортов пшеницы в области.
Из неё можно производить весь ассортимент макарон (кому нравится иностранщина - "пасты") и муки - самая что ни на есть реальная конечная продукция, необходимая реальному конечному потребителю.
А кому нужны эти "аминокислоты, биоэтанол, глютен, корма для животных, пшеничные отруби" - отдельный вопрос, весьма далёкий от интересов обычного потребителя, питающегося в наше время одними макаронами на свою зарплату...

[Исправлено: Skeptic, 05.02.2025 - 01:28]
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