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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1308
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:42
Цитата:
совершенно верно. то есть "не нами" делает что? спорит сам с собой, опровергает сам себя и сам себя же утверждает.
Поразительный д/б, и зачем его только из психушки выпустили?!
maxsaf:
Более того, этот "не нами" управляет вашими руками, и спорит с Акросом, чьими руками он управлял несколько минут назад
Более того, этот "не нами" управляет вашими руками, и спорит с Акросом, чьими руками он управлял несколько минут назад
совершенно верно. то есть "не нами" делает что? спорит сам с собой, опровергает сам себя и сам себя же утверждает.
Поразительный д/б, и зачем его только из психушки выпустили?!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:42
Цитата:
---Да знаю , что всегда прыгаешь - то русский , то мусульманин . Или уже просто от системного употребления грушевого - раздвоение личности ? Ничего , бывает . Это лечится , не переживай .Врачи найдутся.
111:
Да, не знал?
Да, не знал?
---Да знаю , что всегда прыгаешь - то русский , то мусульманин . Или уже просто от системного употребления грушевого - раздвоение личности ? Ничего , бывает . Это лечится , не переживай .Врачи найдутся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:45
Цитата:
Хм..
Покажи это
Гога:
мусульманин
мусульманин
Хм..
Покажи это
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:46
Мне кажется, россиянин тут опять врет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:47
Им же не остается ничего делать..
Так, баллы на СВО..
Так, баллы на СВО..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:51
Цитата:
---Зачем ? Твои слова -***Честно не помню что говорил и про что..*** Ты же постоянно вертишься , как уж на сковородке и сейчас уже ****просто тупо немного бухнул,*** , и что , с пьянью можно о чём то серьезно говорить здесь ?
111:
Покажи это
Покажи это
---Зачем ? Твои слова -***Честно не помню что говорил и про что..*** Ты же постоянно вертишься , как уж на сковородке и сейчас уже ****просто тупо немного бухнул,*** , и что , с пьянью можно о чём то серьезно говорить здесь ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:53
Цитата:
----Когда кажется , то крестись
111:
Мне кажется,
Мне кажется,
----Когда кажется , то крестись
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:58
Цитата:
...
Тут Vit недавно сделал вывод: "Я больше не буду с ним спорить. Потом на душе так погано, грязь хочется смыть. Неприятное ощущение. Че не скажешь а человек посвоему переворачивает."
Я такой вывод сделал давно."
Вам ещё сколько времени надо, чтобы это понять?
Гога:
...
Тут Vit недавно сделал вывод: "Я больше не буду с ним спорить. Потом на душе так погано, грязь хочется смыть. Неприятное ощущение. Че не скажешь а человек посвоему переворачивает."
Я такой вывод сделал давно."
Вам ещё сколько времени надо, чтобы это понять?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:00
Цитата:
-----Тут все врут , кроме тебя , солнцеликий
111:
россиянин тут опять врет.
россиянин тут опять врет.
-----Тут все врут , кроме тебя , солнцеликий
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:05
Цитата:
----Да не спорю с ним .Давно уже понял, что с ---тут слово не буду писать , удалят. Просто не воспринимаю его всерьез , время есть , что же не постебаться ?
Skeptic:
Вам ещё сколько времени надо, чтобы это понять?
Вам ещё сколько времени надо, чтобы это понять?
----Да не спорю с ним .Давно уже понял, что с ---тут слово не буду писать , удалят. Просто не воспринимаю его всерьез , время есть , что же не постебаться ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:10
Цитата:
---Не умеете вести диалоги , образования и воспитания не хватает Это вам не отруби тырить и ключи от шлагбаума продавать
111:
Им же не остается ничего делать..
Им же не остается ничего делать..
---Не умеете вести диалоги , образования и воспитания не хватает Это вам не отруби тырить и ключи от шлагбаума продавать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:13
Цитата:
Чудны его дела. От слова чудо или чудак?
Цитата:
Золотые слова. В рамочку ))
[Исправлено: maxsaf, 05.02.2025 - 01:14]
Карачун:
совершенно верно. то есть "не нами" делает что? спорит сам с собой, опровергает сам себя и сам себя же утверждает. Поразительный д/б, и зачем его только из психушки выпустили?!
совершенно верно. то есть "не нами" делает что? спорит сам с собой, опровергает сам себя и сам себя же утверждает. Поразительный д/б, и зачем его только из психушки выпустили?!
Чудны его дела. От слова чудо или чудак?
Цитата:
Skeptic:
Vit недавно сделал вывод: "Я больше не буду с ним спорить. Потом на душе так погано, грязь хочется смыть. Неприятное ощущение. Че не скажешь а человек посвоему переворачивает."
Vit недавно сделал вывод: "Я больше не буду с ним спорить. Потом на душе так погано, грязь хочется смыть. Неприятное ощущение. Че не скажешь а человек посвоему переворачивает."
Золотые слова. В рамочку ))
[Исправлено: maxsaf, 05.02.2025 - 01:14]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:15
Цитата:
Выкинули его из банды. Наверное за язык))
Гога:
ключи от шлагбаума продавать
ключи от шлагбаума продавать
Выкинули его из банды. Наверное за язык))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:26
Оказывается, проблемы между ОСИ и бизнесменами были только пока номерной там что-то решал. Выкинули - и проблемы исчезли. Бизнес теперь дружит с председателем ОСИ. А с номерными теперь никто не дружит
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