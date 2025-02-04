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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1308
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:42
#2326
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Цитата:
maxsaf:
Более того, этот "не нами" управляет вашими руками, и спорит с Акросом, чьими руками он управлял несколько минут назад

совершенно верно. то есть "не нами" делает что? спорит сам с собой, опровергает сам себя и сам себя же утверждает.
Поразительный д/б, и зачем его только из психушки выпустили?! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11555
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:42
#2327
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Цитата:
111:
Да, не знал?

---Да знаю , что всегда прыгаешь - то русский , то мусульманин . Или уже просто от системного употребления грушевого - раздвоение личности ? :-x Ничего , бывает . Это лечится , не переживай .Врачи найдутся.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:45
#2328
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Цитата:
Гога:
мусульманин

Хм..
Покажи это
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:46
#2329
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Мне кажется, россиянин тут опять врет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:47
#2330
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Им же не остается ничего делать..
Так, баллы на СВО..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11555
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:51
#2331
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Цитата:
111:
Покажи это

---Зачем ? Твои слова -***Честно не помню что говорил и про что..*** Ты же постоянно вертишься , как уж на сковородке и сейчас уже ****просто тупо немного бухнул,*** , и что , с пьянью можно о чём то серьезно говорить здесь ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11555
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:53
#2332
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Цитата:
111:
Мне кажется,

----Когда кажется , то крестись ;-) :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2067
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.02.25 - 23:58
#2333
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Цитата:
Гога:

...
Тут Vit недавно сделал вывод: "Я больше не буду с ним спорить. Потом на душе так погано, грязь хочется смыть. Неприятное ощущение. Че не скажешь а человек посвоему переворачивает."
Я такой вывод сделал давно."
Вам ещё сколько времени надо, чтобы это понять?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11555
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:00
#2334
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Цитата:
111:
россиянин тут опять врет.

-----Тут все врут , кроме тебя , солнцеликий :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11555
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:05
#2335
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Цитата:
Skeptic:
Вам ещё сколько времени надо, чтобы это понять?

----Да не спорю с ним .Давно уже понял, что с ---тут слово не буду писать , удалят. Просто не воспринимаю его всерьез , время есть , что же не постебаться ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11555
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:10
#2336
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Цитата:
111:
Им же не остается ничего делать..

---Не умеете вести диалоги , образования и воспитания не хватает :-x Это вам не отруби тырить и ключи от шлагбаума продавать :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26518
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:13
#2337
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Цитата:
Карачун:
совершенно верно. то есть "не нами" делает что? спорит сам с собой, опровергает сам себя и сам себя же утверждает. Поразительный д/б, и зачем его только из психушки выпустили?!


Чудны его дела. От слова чудо или чудак?

Цитата:
Skeptic:
Vit недавно сделал вывод: "Я больше не буду с ним спорить. Потом на душе так погано, грязь хочется смыть. Неприятное ощущение. Че не скажешь а человек посвоему переворачивает."


Золотые слова. В рамочку ))

[Исправлено: maxsaf, 05.02.2025 - 01:14]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26518
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:15
#2338
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Цитата:
Гога:
ключи от шлагбаума продавать

Выкинули его из банды. Наверное за язык))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26518
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.02.25 - 00:26
#2339
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Оказывается, проблемы между ОСИ и бизнесменами были только пока номерной там что-то решал. Выкинули - и проблемы исчезли. Бизнес теперь дружит с председателем ОСИ. А с номерными теперь никто не дружит :lol:
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