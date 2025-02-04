Отправлено: - 19:06

В смерти ученика Назарбаев интеллектуальной школы Дамира Булумбаева близкие винят медиков скорой помощи, которые в ответ на мольбу ребенка отвезти его в больницу обвинили его в симулировании и пригрозили психушкой. Родители до сих пор не верят в случившееся - неделя простуды, три приезда скорой, и их совершенно здорового сына не стало.