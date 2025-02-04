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≡ «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51071
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 19:06
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В смерти ученика Назарбаев интеллектуальной школы Дамира Булумбаева близкие винят медиков скорой помощи, которые в ответ на мольбу ребенка отвезти его в больницу обвинили его в симулировании и пригрозили психушкой. Родители до сих пор не верят в случившееся - неделя простуды, три приезда скорой, и их совершенно здорового сына не стало.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1306
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:40
#30
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Цитата:
Эл-починно:
но три вызова, как минимум халатность.

у меня ещё один вариант есть - чрезмерная впечатлительность и суетливость вызывающего перемноженная на полное незнание устройства и работы человеческого организма. ипохондрия еще называется. тоже может быть причиной трех вызовов.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3926
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:50
#31
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Цитата:
Карачун:
ипохондрия

Ну смертельные случаи малоизвестны, да и температуру и покраснение горла, сложно назвать психосоматическим явлением.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26515
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 23:05
#32
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Цитата:
Эл-починно:
Ну смертельные случаи малоизвестны, да и температуру и покраснение горла, сложно назвать психосоматическим явлением

Речь шла о спазмах, так что вполне может быть. Волнение, испуг, неврозы могут вызывать проблемы с горлом вплоть до асфиксии.
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