Отправлено: - 21:37

ACROS:

"....и врачи уезжают сильные..." - это вы случайно не про себя ??

abaika95:

что нефига не ОРВИ ходит а какая-то ярая форма вируса .как бы не очередной штамм короны

Цитата:Не, я в медицине профан.Цитата:Коронавирус тоже является острой распираторной вирусной инфекции, просто ее не всегда идентифицируют, нет в этом особой нужды.