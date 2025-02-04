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«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51071
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 19:06
В смерти ученика Назарбаев интеллектуальной школы Дамира Булумбаева близкие винят медиков скорой помощи, которые в ответ на мольбу ребенка отвезти его в больницу обвинили его в симулировании и пригрозили психушкой. Родители до сих пор не верят в случившееся - неделя простуды, три приезда скорой, и их совершенно здорового сына не стало.
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«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 21:31
Цитата:
С твоих слов все на месте. Только бесполезные электрики и айтишник поуехали.
abaika95:
куда же деваются врачи ?
куда же деваются врачи ?
С твоих слов все на месте. Только бесполезные электрики и айтишник поуехали.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 665
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 21:36
Медиков бьют за непрофессионализм, за халатность, за бездушие!
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 21:37
Цитата:
Не, я в медицине профан.
Цитата:
Коронавирус тоже является острой распираторной вирусной инфекции, просто ее не всегда идентифицируют, нет в этом особой нужды.
ACROS:
"....и врачи уезжают сильные..." - это вы случайно не про себя ??
"....и врачи уезжают сильные..." - это вы случайно не про себя ??
Не, я в медицине профан.
Цитата:
abaika95:
что нефига не ОРВИ ходит а какая-то ярая форма вируса .как бы не очередной штамм короны
что нефига не ОРВИ ходит а какая-то ярая форма вируса .как бы не очередной штамм короны
Коронавирус тоже является острой распираторной вирусной инфекции, просто ее не всегда идентифицируют, нет в этом особой нужды.
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 21:46
Цитата:
Во время визита мальчик ещё не задыхался, поэтому сатурация можно было по цвету кожи определить и наверняка тогда она была ещё в норме. Время потеряли после второго визита.
1. Скорая не ответила на звонок
2. Приехала с опозданием.
Иногда и 10 минут достаточно, чтобы умереть от анафилактического шока.
Вот такое стечение обстоятельств.
Что сделают человеку в скорой, который в туалет вышел и трубку не снял, или на второй линии с пациентом был? В худшем случае выговор.
Водителю скорой за опоздание на 10 минут - ну тоже максимум выговор.
Врачу тоже скорее всего ничего не будет, поскольку на момент визита показаний к госпитализации не было, получит выговор.
Третья скорая тоже непонятно что делала в дороге, какие там реанимационные действия проводились, возможно и им выговор будет. Может и маме сделают выговор за самолечение препаратом, вызывающим аллергию. Итого четыре-пять выговоров, стечение обстоятельств, суммарно складываются в один случай со смертельным исходом. Предумышленное убийство никто из причастных не совершал.
Vit:
Вот и мама же сказала врач не стала проверять не сатурация не другие процедуры
Вот и мама же сказала врач не стала проверять не сатурация не другие процедуры
Во время визита мальчик ещё не задыхался, поэтому сатурация можно было по цвету кожи определить и наверняка тогда она была ещё в норме. Время потеряли после второго визита.
1. Скорая не ответила на звонок
2. Приехала с опозданием.
Иногда и 10 минут достаточно, чтобы умереть от анафилактического шока.
Вот такое стечение обстоятельств.
Что сделают человеку в скорой, который в туалет вышел и трубку не снял, или на второй линии с пациентом был? В худшем случае выговор.
Водителю скорой за опоздание на 10 минут - ну тоже максимум выговор.
Врачу тоже скорее всего ничего не будет, поскольку на момент визита показаний к госпитализации не было, получит выговор.
Третья скорая тоже непонятно что делала в дороге, какие там реанимационные действия проводились, возможно и им выговор будет. Может и маме сделают выговор за самолечение препаратом, вызывающим аллергию. Итого четыре-пять выговоров, стечение обстоятельств, суммарно складываются в один случай со смертельным исходом. Предумышленное убийство никто из причастных не совершал.
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 21:53
Цитата:
Врачи, низкий вам поклон за ваш труд, за то что вы делаете, за спасённые жизни. Спасённых никто не считает, считают только умерших. Этого товарища можете добавить в свой особый список, если такой есть. Родным мальчика сил пережить такое ужасное стечение обстоятельств. Его убили не врачи, а вирус, просто вирус мы наказать не можем, вот и ищем виновных вокруг.
111:
Сейчас врачи скорой это практически убийцы. Ребенку 5 лет, температура 39, выходные дни, они мне сказали идите если хотите везите на Леонида беды в какую то там шаражку, какая то поликлиника. Если будет хуже.. Это просто пипец!
Сейчас врачи скорой это практически убийцы. Ребенку 5 лет, температура 39, выходные дни, они мне сказали идите если хотите везите на Леонида беды в какую то там шаражку, какая то поликлиника. Если будет хуже.. Это просто пипец!
Врачи, низкий вам поклон за ваш труд, за то что вы делаете, за спасённые жизни. Спасённых никто не считает, считают только умерших. Этого товарища можете добавить в свой особый список, если такой есть. Родным мальчика сил пережить такое ужасное стечение обстоятельств. Его убили не врачи, а вирус, просто вирус мы наказать не можем, вот и ищем виновных вокруг.
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:00
Жаль пацана конечно. Искренние соболезнования родным.
Но поражает беспечность и бессердечность, так называемых, врачей.
Ладно первый вызов, можно понять, но после второго, при ухудшении состояния, были просто обязаны забрать.
Цитата:
Этого может и нет, но три вызова, как минимум халатность. Юристы найдут и более жёсткие определения этого события.
С причинами и следствиями сначала разобратся нужно. А для этого результаты расследования нужны. Часто тромбозы (различного происхождения) приводят к подобным симтомам.
Но поражает беспечность и бессердечность, так называемых, врачей.
Ладно первый вызов, можно понять, но после второго, при ухудшении состояния, были просто обязаны забрать.
Цитата:
maxsaf:
Предумышленное убийство никто из причастных не совершал.
Предумышленное убийство никто из причастных не совершал.
Этого может и нет, но три вызова, как минимум халатность. Юристы найдут и более жёсткие определения этого события.
С причинами и следствиями сначала разобратся нужно. А для этого результаты расследования нужны. Часто тромбозы (различного происхождения) приводят к подобным симтомам.
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:06
Цитата:
Согласен, нужно дождаться результатов. Хотя лично я сомневаюсь, что кого-то посадят. Выговоры влепят всем, тут и к гадалке не ходи.
Эл-починно:
С причинами и следствиями сначала разобратся нужно. А для этого результаты расследования нужны. Часто тромбозы (различного происхождения) приводят к подобным симтомам.
С причинами и следствиями сначала разобратся нужно. А для этого результаты расследования нужны. Часто тромбозы (различного происхождения) приводят к подобным симтомам.
Согласен, нужно дождаться результатов. Хотя лично я сомневаюсь, что кого-то посадят. Выговоры влепят всем, тут и к гадалке не ходи.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1306
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 22:08
Цитата:
какое лечение может быть от ОРВИ?! там средство одно - собственная имунная система человека.
abaika95:
лечения толком нет
лечения толком нет
какое лечение может быть от ОРВИ?! там средство одно - собственная имунная система человека.
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:10
Цитата:
Может больницы переполнены, сезон ОРВИ, скорой могли на планерке сказать привозить только критических. Следствие установит, почему не госпитализировали после второго вызова. Но как мне кажется, серьезные ухудшения состояния начались уже после второго вызова.
Эл-починно:
но после второго, при ухудшении состояния, были просто обязаны забрать.
но после второго, при ухудшении состояния, были просто обязаны забрать.
Может больницы переполнены, сезон ОРВИ, скорой могли на планерке сказать привозить только критических. Следствие установит, почему не госпитализировали после второго вызова. Но как мне кажется, серьезные ухудшения состояния начались уже после второго вызова.
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:14
Цитата:
Дык врачи скорой и не должны лечить, их задача постараться поддерживать жизнь в критических ситуациях по дороге в больницу.
Vit:
Она устала работать. Не хочет лечить людей.
Она устала работать. Не хочет лечить людей.
Дык врачи скорой и не должны лечить, их задача постараться поддерживать жизнь в критических ситуациях по дороге в больницу.
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:15
Цитата:
Всё может быть. Но я в первую очередь прививаюсь от всей этой нечестии, чего и остальным советую.
Ну и потом, был случай, вызывал скорую, сразу не забрали. Вызвал ещё раз через пол часа, увезли без слов. Потому что, не дай бог, что бы случилось, если бы не увезли во второй раз, засудил бы по самое не могу. Законодательство менять нужно.
ПС - скорую не для себя вызывал, а привиты все.
ПС- ПС - случай госпитализации был не ОРВИ.
[Исправлено: Эл-починно, 04.02.2025 - 23:18]
[Исправлено: Эл-починно, 04.02.2025 - 23:22]
maxsaf:
Может больницы переполнены
Может больницы переполнены
Всё может быть. Но я в первую очередь прививаюсь от всей этой нечестии, чего и остальным советую.
Ну и потом, был случай, вызывал скорую, сразу не забрали. Вызвал ещё раз через пол часа, увезли без слов. Потому что, не дай бог, что бы случилось, если бы не увезли во второй раз, засудил бы по самое не могу. Законодательство менять нужно.
ПС - скорую не для себя вызывал, а привиты все.
ПС- ПС - случай госпитализации был не ОРВИ.
[Исправлено: Эл-починно, 04.02.2025 - 23:18]
[Исправлено: Эл-починно, 04.02.2025 - 23:22]
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 22:18
Цитата:
Кстати, да, тема прививок не раскрыта. Если в этой семье негативно относятся к вакцинам, то результат не удивляет. Если...
Эл-починно:
Всё может быть. Но я в первую очередь прививаюсь от всей этой нечестии, чего и остальным советую.
Всё может быть. Но я в первую очередь прививаюсь от всей этой нечестии, чего и остальным советую.
Кстати, да, тема прививок не раскрыта. Если в этой семье негативно относятся к вакцинам, то результат не удивляет. Если...
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1306
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 22:22
Цитата:
медику нужно дело делать а не в задницу каждому идиоту заглядывать. может в "душевном порыве" ещё и алкашей из больницы не вышвыривать если они нажрались пока находились на стационаре?
абике:
за бездушие!
за бездушие!
медику нужно дело делать а не в задницу каждому идиоту заглядывать. может в "душевном порыве" ещё и алкашей из больницы не вышвыривать если они нажрались пока находились на стационаре?
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 22:23
Цитата:
Совершенно нормальная ситуация, чисто логически, даже если симптомы абсолютно одинаковые, разным будет время, в течение которого симптомы наблюдаются. Для первой скорой это может быть десять минут, а для второй уже сорок минут. А если за пол часа ещё и ухудшения наблюдаются, то шансы на госпитализацию становятся ещё выше.
[Исправлено: maxsaf, 04.02.2025 - 23:26]
Эл-починно:
Ну и потом, был случай, вызывал скорую, сразу не забрали. Вызвал ещё раз через пол часа, увезли без слов.
Ну и потом, был случай, вызывал скорую, сразу не забрали. Вызвал ещё раз через пол часа, увезли без слов.
Совершенно нормальная ситуация, чисто логически, даже если симптомы абсолютно одинаковые, разным будет время, в течение которого симптомы наблюдаются. Для первой скорой это может быть десять минут, а для второй уже сорок минут. А если за пол часа ещё и ухудшения наблюдаются, то шансы на госпитализацию становятся ещё выше.
[Исправлено: maxsaf, 04.02.2025 - 23:26]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7478
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 22:32
Цитата:
Наверное: - раз такого молодого НЕОЖИДАННО призвали ТУДА.....
В этом мире: - ВСЁ и ВСЯ предопределено, и НЕ НАМИ.
electro:
все дела закончены....
все дела закончены....
Наверное: - раз такого молодого НЕОЖИДАННО призвали ТУДА.....
В этом мире: - ВСЁ и ВСЯ предопределено, и НЕ НАМИ.
-
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