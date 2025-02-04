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≡ «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51071
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 19:06
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В смерти ученика Назарбаев интеллектуальной школы Дамира Булумбаева близкие винят медиков скорой помощи, которые в ответ на мольбу ребенка отвезти его в больницу обвинили его в симулировании и пригрозили психушкой. Родители до сих пор не верят в случившееся - неделя простуды, три приезда скорой, и их совершенно здорового сына не стало.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26505
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 21:31
#15
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Цитата:
abaika95:
куда же деваются врачи ?

С твоих слов все на месте. Только бесполезные электрики и айтишник поуехали.
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
665
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 21:36
#16
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Медиков бьют за непрофессионализм, за халатность, за бездушие!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26505
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 21:37
#17
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Цитата:
ACROS:
"....и врачи уезжают сильные..." - это вы случайно не про себя ??

Не, я в медицине профан.

Цитата:
abaika95:
что нефига не ОРВИ ходит а какая-то ярая форма вируса .как бы не очередной штамм короны

Коронавирус тоже является острой распираторной вирусной инфекции, просто ее не всегда идентифицируют, нет в этом особой нужды.
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