Re: Петицию против снижения порога по НДС до 15 млн тенге...

Отправлено: - 21:06

Цитата://либо их поставщики не являются плательщиками НДС. Например, закупки с рынков. Поэтому, предпринимателям придется уплачивать в бюджет почти всю сумму НДС,//



Если Правительство опустит порог до 15 000 000 тенге, то и продавцы с рынка тоже подпадут под категорию "плательщиков НДС".

Дробление бизнеса о котором пишут, что бы не подпадать под НДС: - это не для всех и это НЕРЕАЛЬНО, и нет у всех "многочисленных родственников".



Значит если ВЛАСТЬ захотела она ТАК и сделает: - ставка до 20% и порог - 15 лямов.



И тогда задачи власти : - ВЫВЕСТИ бизнес из под тени, в белую.



Я лет ПЯТЬ в начале 2000-х работал с НДС и скажу : - НИЧЕГО сложного тут НЕТ.

Главное - вести УЧЁТ каждой покупке и каждому ЗАТРАЧЕННОМУ тобой тенге и каждому чеку с АЗС.



Например: - купил за 100 тенге с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭСФ и продал, но уже за 150 тенге,и тоже с обязательной ЭСФ и только с разницы в ПЯТЬДЕСЯТ тенге ПЛАТИШЬ налог НДС в размере 20 %:- 50 тенге*20% = 10 тенге.



Когда я работал ( я сам вёл учёт и сам был себе бухгалтером) с НДС тогда была ЛАФА и налоговая не сильно дербанила по НДС и у меня всегда получалось, так - что я ПРИОБРЕТАЛ товаров БОЛЬШЕ чем ПРОДАВАЛ, и по итоговому зачёту НДС, я шёл всегда в МИНУСЕ почти ПЯТЬ лет, то есть был УБЫТОЧНЫМ хозяйством (многие зернотрейдеры тогда покупали за нал. и не было ВСЕОБЩЕЙ декларации и ФИСКАЛЬНОГО контроля и Электронных Счетов Фактур и ИНТЕРНЕТА не было ВООБЩЕ).



Что бы ВСЁ заработало так как хочет Жумангарин с Бектеневым, им надо не просто обьявить что налог стал 20 % и порог ниже 15 лямов, им надо СИЛЬНО постараться и поработать и ПЕРЕВЕСТИ весь МАЛЫЙ бизнес( в основном рынки и оптовые магазины - это ОСНОВА ОСНОВ малого бизнеса) работать в белую и по по НДС:- что бы Добринцов приехав на ОРТ или Складскую мог легально купить овощи и фрукты по ЭСФ у какого нибудь Магомеда или Ильдара из солнечного Азербайждана и накинув свою торговую наценку продавать клиентам по уже СВОЕЙ цене.



Только БУДЕТ это или НЕТ - бабка надвое сказала, судя по БЕСПОМОЩНОСТИ этого Правительства в части собираемости налогов и исполнительской дисциплине среди гос.апарата и самое главное- в КОРРУПЦИОННОЙ составляющей деятельности этого гос.апарата.