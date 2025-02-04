Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51071
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 19:06
В смерти ученика Назарбаев интеллектуальной школы Дамира Булумбаева близкие винят медиков скорой помощи, которые в ответ на мольбу ребенка отвезти его в больницу обвинили его в симулировании и пригрозили психушкой. Родители до сих пор не верят в случившееся - неделя простуды, три приезда скорой, и их совершенно здорового сына не стало.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43269
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 19:06
Сейчас врачи скорой это практически убийцы.
Ребенку 5 лет, температура 39, выходные дни, они мне сказали идите если хотите везите на Леонида беды в какую то там шаражку, какая то поликлиника.
Если будет хуже..
Это просто пипец!
Ребенку 5 лет, температура 39, выходные дни, они мне сказали идите если хотите везите на Леонида беды в какую то там шаражку, какая то поликлиника.
Если будет хуже..
Это просто пипец!
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 19:28
Че там в другой ветке написано? Надо к врачам с пониманием относится с уважением а то не кому будет работать?. Ну да, конечно.
На глазах у мамы умер ребёнок. Посадить без разбирательства этого заумного фельдшера.
Сколько мы тоже набегалась со своим ребёнком. Щас мы даже не обращаемся в государственные трупополиклиники. Как что сразу в платку. Обследуется. Дорогие лекарства. И тд. А эти пусть горят в аду.
На глазах у мамы умер ребёнок. Посадить без разбирательства этого заумного фельдшера.
Сколько мы тоже набегалась со своим ребёнком. Щас мы даже не обращаемся в государственные трупополиклиники. Как что сразу в платку. Обследуется. Дорогие лекарства. И тд. А эти пусть горят в аду.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7476
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 19:53
Жалко мальчика, и маму жалко- как им жить, с мыслью - что не спасла сына.
Врачи - что о них говорить- разные среди них есть - и профессионалы и непрофессионалы.
Для них - пациент - всего лишь ПРЕДМЕТ их работы за который они получают деньги, такой же предмет - как ВИТ бортирует или разбортирует колесо от фуры или разбирает внутренности коробки или моста.
Сам в последнее время когда, ТРИ раза, попадал на операционный стол к кардиохирургам всегда говорил "Бисмилля" и верил только в свой организм и в мастерство хирурга- пока всё удачно: - значит есть у меня тут на Земле - НЕОКОНЧЕННЫЕ дела и пока рано ТУДА.
Врачи - что о них говорить- разные среди них есть - и профессионалы и непрофессионалы.
Для них - пациент - всего лишь ПРЕДМЕТ их работы за который они получают деньги, такой же предмет - как ВИТ бортирует или разбортирует колесо от фуры или разбирает внутренности коробки или моста.
Сам в последнее время когда, ТРИ раза, попадал на операционный стол к кардиохирургам всегда говорил "Бисмилля" и верил только в свой организм и в мастерство хирурга- пока всё удачно: - значит есть у меня тут на Земле - НЕОКОНЧЕННЫЕ дела и пока рано ТУДА.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1659
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 20:11
Цитата:
у него, по-вашему, все дела закончены....
ACROS:
у него, по-вашему, все дела закончены....
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 20:33
Цитата:
Да, Абайка, и врачи уезжают сильные...
abaika95: На форуме из поуехов Уехали Продовец компов Электрик из ЖКХ Пенс бывший сиделец Сборщик клубники И Гога тоже пенс незнаю из какой сферы Ещё продовец арбузов хочет уехать))Парикмахерша вот в Румынию уехала А рабочие нормальные вообще уезжают нет? Врачи сильные Или инженера Ну чей опыт и труд прям жалко терять? И без которых у нас тут швах должен постоянно настать?
Да, Абайка, и врачи уезжают сильные...
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 20:44
Цитата:
Да, есть такое. Я пару месяцев назад с температурой лежал два дня. Ничего особенного, но ломота была во всем теле после того как температура вернулась в норму. Было ощущение что под машину попал, болело все тело, каждая мышца. Поэтому и осложнения на сердце часто случаются после необычной простуды или гриппа.
мальчик вдруг начал жаловаться на боли в икрах ног.
Да, есть такое. Я пару месяцев назад с температурой лежал два дня. Ничего особенного, но ломота была во всем теле после того как температура вернулась в норму. Было ощущение что под машину попал, болело все тело, каждая мышца. Поэтому и осложнения на сердце часто случаются после необычной простуды или гриппа.
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 20:48
Цитата:
А это может быть уже аллергия на какое-то лекарство. Мама возможно что-то дала ребенку, какой-то сироп от горла. Товарищ пару дней назад сироп принимал от кашля, говорит, начал чесаться как дурной и покраснел как рак.
Отек на руке мальчика врач объяснила спазмами. Сделала какой-то укол и уехала.
- После этого Дамир стал жаловаться на нехватку воздуха.
- После этого Дамир стал жаловаться на нехватку воздуха.
А это может быть уже аллергия на какое-то лекарство. Мама возможно что-то дала ребенку, какой-то сироп от горла. Товарищ пару дней назад сироп принимал от кашля, говорит, начал чесаться как дурной и покраснел как рак.
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 20:54
Цитата:
Этот момент вообще странный. Ребенок задыхается, мама звонит в скорую, что-то им говорит, и скорая приезжает с вопросом про суставы? Интересно что именно мама им сказала? Ну не может же быть, что она сказала, что ребенок задыхается, а врачи зашли с вопросом о суставах.
. В 06:25 я снова дозвонилась в «скорую». На этот раз бригада приехала только через 25 минут. Это была другая бригада, и врач зашла со словами: «Ну, что там у вас опять? Снова суставы?».
Этот момент вообще странный. Ребенок задыхается, мама звонит в скорую, что-то им говорит, и скорая приезжает с вопросом про суставы? Интересно что именно мама им сказала? Ну не может же быть, что она сказала, что ребенок задыхается, а врачи зашли с вопросом о суставах.
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 20:59
Цитата:
А это уже может быть и низкая сатурация. Щас же вирусы ходят разновидности ковида, а ковид поражал лёгкие очень сильно, люди задыхались, падала сатурация.
проступили синие вены
А это уже может быть и низкая сатурация. Щас же вирусы ходят разновидности ковида, а ковид поражал лёгкие очень сильно, люди задыхались, падала сатурация.
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 21:10
Цитата:
Вот и мама же сказала врач не стала проверять не сатурация не другие процедуры. Горло посмотрела и сделала вывод, как она сказала не учите меня, у меня опыта 24 года. А это уже значит опасный человек. Она устала работать. Не хочет лечить людей.
А эти сатурации сегодня должны быть в каждой бригаде. Их в во времена ковида всем купили и из бюджета и люди собирали деньги на них. До ковида про них и не кто незнал. А оказывается очень нужная вещь. Тем более современная приблуда удобная мобильная маленькая.
maxsaf:
А это уже может быть и низкая сатурация
А это уже может быть и низкая сатурация
Вот и мама же сказала врач не стала проверять не сатурация не другие процедуры. Горло посмотрела и сделала вывод, как она сказала не учите меня, у меня опыта 24 года. А это уже значит опасный человек. Она устала работать. Не хочет лечить людей.
А эти сатурации сегодня должны быть в каждой бригаде. Их в во времена ковида всем купили и из бюджета и люди собирали деньги на них. До ковида про них и не кто незнал. А оказывается очень нужная вещь. Тем более современная приблуда удобная мобильная маленькая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17549
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 21:15
Цитата:
только вот в канаду они не приезжают
Цитата:
куда же деваются врачи ?
maxsaf:
Да, Абайка, и врачи уезжают сильные...
Да, Абайка, и врачи уезжают сильные...
только вот в канаду они не приезжают
Цитата:
— Как же меня утомила эта страна третьего мира! Тотальная клоака, выжимающая из тебя все соки, высасывающая силы, чтобы потом вышвырнуть тебя на помойку и предложить медицинско-ассистированную смерть. Этот гоминид Трюдо поднял налог на прирост капитала, и куча врачей попродавала практики и свалила в закат. У нас теперь на 650 тысяч человек — 3 гинеколога, 1 ЛОР и 1 нефролог. Это только то, что я знаю. Очередь? Да, в октябре назначали приём у врача на август 2025. Я устал!
куда же деваются врачи ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7476
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 21:20
Цитата:
Цитата:
Цитата:
"....и врачи уезжают сильные..." - это вы случайно не про себя ??
maxsaf:
аллергия на какое-то лекарство.
аллергия на какое-то лекарство.
Цитата:
maxsaf:
и низкая сатурация.
и низкая сатурация.
Цитата:
maxsaf:
момент вообще странный.
момент вообще странный.
"....и врачи уезжают сильные..." - это вы случайно не про себя ??
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1302
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 21:21
Согласен. Вопросов много. Вообще говоря с одной стороны дикая суетливость и перепуганность отдельных граждан, с другой зачастую неспособность хоть сколько-нибудь внятно и последовательно рассказать что случилось очень сильно усложняет работу медиков.
По ситуации, пальцем в небо, предположу жуткую аутоимунную реакцию. Ну или действительно аллергию на самолечение.
По ситуации, пальцем в небо, предположу жуткую аутоимунную реакцию. Ну или действительно аллергию на самолечение.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17549
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 21:22
Цитата:
походу врачи умалчивают что нефига не ОРВИ ходит
а какая-то ярая форма вируса .как бы не очередной штамм короны
дети не успевают в школу придти опять на неделю сваливаются на больничный и так целыми классами
фельдшер приезжала замученная говорит сутками по адресам мотаются, у всех одно и тоже 38-39 температура
лечения толком нет
обильное питье
и какие то примочки
еще зима теплая как назло
вирусам любым дорога
111:
Ребенку 5 лет, температура 39,
Ребенку 5 лет, температура 39,
походу врачи умалчивают что нефига не ОРВИ ходит
а какая-то ярая форма вируса .как бы не очередной штамм короны
дети не успевают в школу придти опять на неделю сваливаются на больничный и так целыми классами
фельдшер приезжала замученная говорит сутками по адресам мотаются, у всех одно и тоже 38-39 температура
лечения толком нет
обильное питье
и какие то примочки
еще зима теплая как назло
вирусам любым дорога
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать