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≡ Диагноз подтверждён - Причину смерти 10-месячного мальчика в Костанае озвучили врачи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51071
Диагноз подтверждён - Причину смерти 10-месячного мальчика в Костанае озвучили врачи
Отправлено: 12.11.24 - 20:54
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- Я зашла, реаниматолог сказал: «У меня плохая новость». Подумала, может, что-то случилось с ребенком, может, выявили что. «К сожалению, вашего сына не стало в 13:00» - эти слова я никогда в жизни не забуду, - так о смерти сына Дербеса через два часа после перевода в реанимацию рассказала Кунимхан (Ақгүл) в своем Instagram @akgul.dastankyzyy. Женщина обвинила в смерти ребенка врачей детской областной больницы. Что говорят представители медучреждения?
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1302
Re: Диагноз подтверждён - Причину смерти 10-месячного мальчика в...
Отправлено: 12.11.24 - 20:54
#1
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Цитата:
вирусная агрессия

Ох ё! Вот это я проспал новость о существовании у вирусов нервной системы, и её регуляторных механизмов. Все по старинке думаю что там днк или рнк и оболочка белковая! :oops:
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
665
Re: Диагноз подтверждён - Причину смерти 10-месячного мальчика в...
Отправлено: 04.02.25 - 21:12
#2
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Это бездействие и некомпетентность медработников провоцирует родных и близких погибших, на избиение, оскорбления! Сейчас придумают, что погибшие ушли из жизни из-за вируса! Причина смерти прежде всего бездействие, и некомпетентность, поскольку эти медработники самостоятельно не набираются опыта, никто не проверяет их на профпригодность в условиях ковида, вирусных инфекций! Поэтому если бьют медиков, то видимо за халатное отношение к своим прямым обязанностям!
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