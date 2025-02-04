Отправлено: - 21:10

maxsaf:

А это уже может быть и низкая сатурация

Цитата:Вот и мама же сказала врач не стала проверять не сатурация не другие процедуры. Горло посмотрела и сделала вывод, как она сказала не учите меня, у меня опыта 24 года. А это уже значит опасный человек. Она устала работать. Не хочет лечить людей.А эти сатурации сегодня должны быть в каждой бригаде. Их в во времена ковида всем купили и из бюджета и люди собирали деньги на них. До ковида про них и не кто незнал. А оказывается очень нужная вещь. Тем более современная приблуда удобная мобильная маленькая.