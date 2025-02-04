Отправлено: - 19:36

111:

таскает наши миллионы и миллиарды наших денег?

Цитата:Там их вроде ЧЕТВЕРО: Жумаскалиев, Булка Искаков, какой то Ромка Шамилов и самый главный Алимжан Калдияров.Насчёт ТАСКАЕТ- не могу сказать, но бюджет у них НЕПРОЗРАЧНЫЙ - что то я не видел в публичном поле .Читал где то что сумма налоговых отчислении с 2021 года примерно чуть больше ДВУХ ярдов.За год примерно 500 лямов платят.Если предположить что налоги это 40% от ДОХОДА, то средний доход примерно будет 1 300 000 000 тенге в год ( тут и сами их непосредственные доходы, так и субсидии от областного бюджета -которые тоже считаются доходом).