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≡ «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51070
«Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась госпитализировать умирающего подростка, пригрозив ему психушкой, разбираются в полиции Караганды
Отправлено: 04.02.25 - 19:06
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В смерти ученика Назарбаев интеллектуальной школы Дамира Булумбаева близкие винят медиков скорой помощи, которые в ответ на мольбу ребенка отвезти его в больницу обвинили его в симулировании и пригрозили психушкой. Родители до сих пор не верят в случившееся - неделя простуды, три приезда скорой, и их совершенно здорового сына не стало.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43269
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 19:06
#1
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Сейчас врачи скорой это практически убийцы.
Ребенку 5 лет, температура 39, выходные дни, они мне сказали идите если хотите везите на Леонида беды в какую то там шаражку, какая то поликлиника.
Если будет хуже..
Это просто пипец!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16046
Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...
Отправлено: 04.02.25 - 19:28
#2
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Че там в другой ветке написано? Надо к врачам с пониманием относится с уважением а то не кому будет работать?. Ну да, конечно.

На глазах у мамы умер ребёнок. Посадить без разбирательства этого заумного фельдшера.

Сколько мы тоже набегалась со своим ребёнком. Щас мы даже не обращаемся в государственные трупополиклиники. Как что сразу в платку. Обследуется. Дорогие лекарства. И тд. А эти пусть горят в аду.
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