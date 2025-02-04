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≡ ФК «Тобол» проведет на вторых сборах контрольные матчи с командами из четырех стран
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51070
ФК «Тобол» проведет на вторых сборах контрольные матчи с командами из четырех стран
Отправлено: 04.02.25 - 16:56
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Перед этими сборами команду покинул 28-летний португальский нападающий Руй Кошта, вернувшийся в клуб своей страны «Фаренсе». Он сыграл в составе «Тобола» 15 матчей, забил 4 гола. Изменения произошли и в тренерском штабе.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7472
Re: ФК «Тобол» проведет на вторых сборах контрольные матчи с...
Отправлено: 04.02.25 - 16:56
#1
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Он не только главный тренер, но и ВЛАДЕЛЕЦ частного футбольного клуба ФК "Тобол".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43269
Re: ФК «Тобол» проведет на вторых сборах контрольные матчи с...
Отправлено: 04.02.25 - 19:11
#2
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Цитата:
ACROS:
но и ВЛАДЕЛЕЦ частного футбольного клуба ФК "Тобол".

Этот частный клуб содержит он сам или таскает наши миллионы и миллиарды наших денег?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7472
Re: ФК «Тобол» проведет на вторых сборах контрольные матчи с...
Отправлено: 04.02.25 - 19:36
#3
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Цитата:
111:
таскает наши миллионы и миллиарды наших денег?


Там их вроде ЧЕТВЕРО: Жумаскалиев, Булка Искаков, какой то Ромка Шамилов и самый главный Алимжан Калдияров.
Насчёт ТАСКАЕТ- не могу сказать, но бюджет у них НЕПРОЗРАЧНЫЙ - что то я не видел в публичном поле .
Читал где то что сумма налоговых отчислении с 2021 года примерно чуть больше ДВУХ ярдов.

За год примерно 500 лямов платят.

Если предположить что налоги это 40% от ДОХОДА, то средний доход примерно будет 1 300 000 000 тенге в год ( тут и сами их непосредственные доходы, так и субсидии от областного бюджета -которые тоже считаются доходом).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43269
ФК «Тобол» проведет на вторых сборах контрольные матчи с командами из четырех стран
Отправлено: 04.02.25 - 19:42
#4
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Цитата:
ACROS:
так и субсидии от областного бюджета -которые тоже считаются доходом)

А эти субсидии из каких денег частному клубу?
Например крестьянам и другим производственникам понятно, а этм тоже дают?

[Исправлено: 111, 04.02.2025 - 20:43]
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