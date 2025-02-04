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≡ С планов не свернём: строительство завода по переработке пшеницы начнётся в этом году – аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51070
С планов не свернём: строительство завода по переработке пшеницы начнётся в этом году – аким Костанайской области
Отправлено: 04.02.25 - 19:10
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Кумар Аксакалов подтвердил намерение начать возведение завода «Qostanay Grain Industry» по глубокой переработке пшеницы в наступившем году. Ранее сообщалось, что мощность завода, который будет запущен в 2027-м, составит 430 тыс. тонн в год.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43269
Re: С планов не свернём: строительство завода по переработке...
Отправлено: 04.02.25 - 19:10
#1
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Наверно это хорошо, что лучше поздно очухались, чем никогда..
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