Re: «Он просто драматизирует» - Почему скорая отказалась...

Отправлено: - 19:28

Че там в другой ветке написано? Надо к врачам с пониманием относится с уважением а то не кому будет работать?. Ну да, конечно.



На глазах у мамы умер ребёнок. Посадить без разбирательства этого заумного фельдшера.



Сколько мы тоже набегалась со своим ребёнком. Щас мы даже не обращаемся в государственные трупополиклиники. Как что сразу в платку. Обследуется. Дорогие лекарства. И тд. А эти пусть горят в аду.