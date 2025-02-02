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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51070
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
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Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16046
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 04.02.25 - 00:29
#75
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Я правильно понял что автор жалуется что у всех комментаторов слишком агрессивная писанина? Почему критикуете родину?

А не че что статьи такие: повышаем цены, поймали оборотня в погонах, спилили последнее дерево в городе и тд и тп. Какие статьи такие и коменты) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43269
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:30
#76
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Цитата:
maxsaf:
Как он читает удаленные бестактные комментарии?

И тем не менее, он самый бестактный мой комментарий, как ты и просил, не прочитает.
Ты же просил САМЫЙ бестактный.
Чего уж искать и обвинять кого то, вместо себя?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26498
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:32
#77
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Цитата:
Vit:
А не че что статьи такие: повышаем цены, поймали оборотня в погонах, спилили последнее дерево в городе и тд и тп. Какие статьи такие и коменты)

Вит докопался до сути за минуту :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26498
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:35
#78
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Цитата:
111:
И тем не менее, он самый бестактный мой комментарий, как ты и просил, не прочитает. Ты же просил САМЫЙ бестактный.

А у тебя таких много было?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43269
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:40
#79
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Цитата:
maxsaf:
Вит докопался до

У него самый бестактный комментарий, который он повторяет уже почти три года, это поехать в Россию, получить гражданство и пойти освобождать русских в Украине.
Но вот в России он почти каждую неделю и.. хвалит поляков, которые отправляют с перевал базы города Жесув, смертоносное оружие против русских..
Ну вот он, БЕСТАКТНЫЙ комментарий от него..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
43269
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:43
#80
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Цитата:
maxsaf:
А у тебя таких много было?

С 2006го года?
Ну наверно надо спросить тех, кто удалял.
Но ты же просил САМЫЙ БЕСТАКТНЫЙ, он по моему только один, САМЫЙ ПЕРВЫЙ, и я совершенно не знаю какой, кроме тех модераторов, кто это удалял начиная с 2006го..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16046
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:51
#81
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Цитата:
111:
.........................

Во флуд

[Исправлено: Vit, 04.02.2025 - 00:52]

[Исправлено: Vit, 04.02.2025 - 01:00]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7472
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 08:16
#82
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Цитата:
maxsaf:
Продали?


Сам бы хотел ЗНАТЬ, куда ВСЁ это делось и КТО им распоряжается (СРП) и самое главное: - почему не создали РЕАЛЬНУЮ экономику, но согласно идеологии автора статьи НЕХОРОШО критиковать родное Правительство- МОВЕТОН и НЕПАТРИОТИЧНО.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26498
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 08:25
#83
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Цитата:
ACROS:
согласно идеологии автора статьи НЕХОРОШО критиковать родное Правительство- МОВЕТОН и НЕПАТРИОТИЧНО.

Мы с вами уже поднимали этот вопрос и пришли к выводу, что вам можно критиковать ;-)
Надеюсь автор статьи отнесётся к этому с пониманием :-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7472
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 08:31
#84
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Цитата:
maxsaf:
Наверное статья про Акроса, он больше всех критикует власть, настоящий оппозиционер ))


Обо мне , значит обо мне- (как приятно купаться в лучах славы), но спустимся на землю, я не очень люблю власть, в отличие от автора: - по поводу НДС и порога перехода и как следствие - ПОПОЛНЕНИЕ бюджета: - УРЕЗАТЬ помпезно-имиджевые мероприятия власти; бороться с ВОРОВСТВОМ этого самого бюджета самими же гос.чиновниками; убрать льготы и преференции крупному сырьевому сектору; пересмотреть хоть на пару процентов кабальные СРП - и НЕ НАДО будет этому НЕКРИТИКУЕМУМУ правительству залезать в карман населения для ПОКРЫТИЯ своих же НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ управленческих решении.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7472
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 04.02.25 - 10:36
#85
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Цитата:
maxsaf:
что вам можно критиковать


Не то слово- можно- это как то фифти-фифти, правильней будет - НУЖНО- в данном случае- заграница нам не поможет, да и опасно принимать помощь, потом задавят пошлинами в 30 % на товары и 10 % на нефть, да так что ваш доллар потерял в котировках свою привлекательность.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
26498
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 19:02
#86
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В целом мне статья понравилась, есть что обсудить. Жду продолжения :-)
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