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Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
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Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 02.02.25 - 13:06
Из логики оппонентов следует, что наше государство, эту недокормленную корову, надо нещадно бить, дабы она давала больше молока. Отбери все у коррупционеров, забери награбленное из наших недр у корпораций любимых ими стран - и можно зажить припеваючи.
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Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 04.02.25 - 00:29
Я правильно понял что автор жалуется что у всех комментаторов слишком агрессивная писанина? Почему критикуете родину?
А не че что статьи такие: повышаем цены, поймали оборотня в погонах, спилили последнее дерево в городе и тд и тп. Какие статьи такие и коменты)
А не че что статьи такие: повышаем цены, поймали оборотня в погонах, спилили последнее дерево в городе и тд и тп. Какие статьи такие и коменты)
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:30
Цитата:
И тем не менее, он самый бестактный мой комментарий, как ты и просил, не прочитает.
Ты же просил САМЫЙ бестактный.
Чего уж искать и обвинять кого то, вместо себя?
maxsaf:
Как он читает удаленные бестактные комментарии?
Как он читает удаленные бестактные комментарии?
И тем не менее, он самый бестактный мой комментарий, как ты и просил, не прочитает.
Ты же просил САМЫЙ бестактный.
Чего уж искать и обвинять кого то, вместо себя?
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:32
Цитата:
Вит докопался до сути за минуту
Vit:
А не че что статьи такие: повышаем цены, поймали оборотня в погонах, спилили последнее дерево в городе и тд и тп. Какие статьи такие и коменты)
А не че что статьи такие: повышаем цены, поймали оборотня в погонах, спилили последнее дерево в городе и тд и тп. Какие статьи такие и коменты)
Вит докопался до сути за минуту
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:35
Цитата:
А у тебя таких много было?
111:
И тем не менее, он самый бестактный мой комментарий, как ты и просил, не прочитает. Ты же просил САМЫЙ бестактный.
И тем не менее, он самый бестактный мой комментарий, как ты и просил, не прочитает. Ты же просил САМЫЙ бестактный.
А у тебя таких много было?
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:40
Цитата:
У него самый бестактный комментарий, который он повторяет уже почти три года, это поехать в Россию, получить гражданство и пойти освобождать русских в Украине.
Но вот в России он почти каждую неделю и.. хвалит поляков, которые отправляют с перевал базы города Жесув, смертоносное оружие против русских..
Ну вот он, БЕСТАКТНЫЙ комментарий от него..
maxsaf:
Вит докопался до
Вит докопался до
У него самый бестактный комментарий, который он повторяет уже почти три года, это поехать в Россию, получить гражданство и пойти освобождать русских в Украине.
Но вот в России он почти каждую неделю и.. хвалит поляков, которые отправляют с перевал базы города Жесув, смертоносное оружие против русских..
Ну вот он, БЕСТАКТНЫЙ комментарий от него..
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:43
Цитата:
С 2006го года?
Ну наверно надо спросить тех, кто удалял.
Но ты же просил САМЫЙ БЕСТАКТНЫЙ, он по моему только один, САМЫЙ ПЕРВЫЙ, и я совершенно не знаю какой, кроме тех модераторов, кто это удалял начиная с 2006го..
maxsaf:
А у тебя таких много было?
А у тебя таких много было?
С 2006го года?
Ну наверно надо спросить тех, кто удалял.
Но ты же просил САМЫЙ БЕСТАКТНЫЙ, он по моему только один, САМЫЙ ПЕРВЫЙ, и я совершенно не знаю какой, кроме тех модераторов, кто это удалял начиная с 2006го..
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 00:51
Цитата:
Во флуд
[Исправлено: Vit, 04.02.2025 - 00:52]
[Исправлено: Vit, 04.02.2025 - 01:00]
111:.........................
Во флуд
[Исправлено: Vit, 04.02.2025 - 00:52]
[Исправлено: Vit, 04.02.2025 - 01:00]
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 08:16
Цитата:
Сам бы хотел ЗНАТЬ, куда ВСЁ это делось и КТО им распоряжается (СРП) и самое главное: - почему не создали РЕАЛЬНУЮ экономику, но согласно идеологии автора статьи НЕХОРОШО критиковать родное Правительство- МОВЕТОН и НЕПАТРИОТИЧНО.
maxsaf:
Продали?
Продали?
Сам бы хотел ЗНАТЬ, куда ВСЁ это делось и КТО им распоряжается (СРП) и самое главное: - почему не создали РЕАЛЬНУЮ экономику, но согласно идеологии автора статьи НЕХОРОШО критиковать родное Правительство- МОВЕТОН и НЕПАТРИОТИЧНО.
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 08:25
Цитата:
Мы с вами уже поднимали этот вопрос и пришли к выводу, что вам можно критиковать
Надеюсь автор статьи отнесётся к этому с пониманием
ACROS:
согласно идеологии автора статьи НЕХОРОШО критиковать родное Правительство- МОВЕТОН и НЕПАТРИОТИЧНО.
согласно идеологии автора статьи НЕХОРОШО критиковать родное Правительство- МОВЕТОН и НЕПАТРИОТИЧНО.
Мы с вами уже поднимали этот вопрос и пришли к выводу, что вам можно критиковать
Надеюсь автор статьи отнесётся к этому с пониманием
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 08:31
Цитата:
Обо мне , значит обо мне- (как приятно купаться в лучах славы), но спустимся на землю, я не очень люблю власть, в отличие от автора: - по поводу НДС и порога перехода и как следствие - ПОПОЛНЕНИЕ бюджета: - УРЕЗАТЬ помпезно-имиджевые мероприятия власти; бороться с ВОРОВСТВОМ этого самого бюджета самими же гос.чиновниками; убрать льготы и преференции крупному сырьевому сектору; пересмотреть хоть на пару процентов кабальные СРП - и НЕ НАДО будет этому НЕКРИТИКУЕМУМУ правительству залезать в карман населения для ПОКРЫТИЯ своих же НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ управленческих решении.
maxsaf:
Наверное статья про Акроса, он больше всех критикует власть, настоящий оппозиционер ))
Наверное статья про Акроса, он больше всех критикует власть, настоящий оппозиционер ))
Обо мне , значит обо мне- (как приятно купаться в лучах славы), но спустимся на землю, я не очень люблю власть, в отличие от автора: - по поводу НДС и порога перехода и как следствие - ПОПОЛНЕНИЕ бюджета: - УРЕЗАТЬ помпезно-имиджевые мероприятия власти; бороться с ВОРОВСТВОМ этого самого бюджета самими же гос.чиновниками; убрать льготы и преференции крупному сырьевому сектору; пересмотреть хоть на пару процентов кабальные СРП - и НЕ НАДО будет этому НЕКРИТИКУЕМУМУ правительству залезать в карман населения для ПОКРЫТИЯ своих же НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ управленческих решении.
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве...
Отправлено: 04.02.25 - 10:36
Цитата:
Не то слово- можно- это как то фифти-фифти, правильней будет - НУЖНО- в данном случае- заграница нам не поможет, да и опасно принимать помощь, потом задавят пошлинами в 30 % на товары и 10 % на нефть, да так что ваш доллар потерял в котировках свою привлекательность.
maxsaf:
что вам можно критиковать
что вам можно критиковать
Не то слово- можно- это как то фифти-фифти, правильней будет - НУЖНО- в данном случае- заграница нам не поможет, да и опасно принимать помощь, потом задавят пошлинами в 30 % на товары и 10 % на нефть, да так что ваш доллар потерял в котировках свою привлекательность.
Феодор МАЦУКАТОВ: Оппозиционность в медийном пространстве как форма самоутверждения
Отправлено: 04.02.25 - 19:02
В целом мне статья понравилась, есть что обсудить. Жду продолжения
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