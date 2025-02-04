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≡ Председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51068
Председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции в Костанайской области
Отправлено: 04.02.25 - 13:48
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Председателя маслихата района Беимбета Майлина обвиняют в даче взятки в размере 2 млн тенге сотрудникам департамента внутреннего госуаудита за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям. Деньги он передавал через депутата.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7471
Re: Председателя и депутата районного маслихата подозревают в...
Отправлено: 04.02.25 - 13:48
#1
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Это - Жана Казахстан- эт люди пришли в постназарбаевское время.
И наверное - их тоже НЕ НАДО критиковать !!!!
Жёны и дети Цезаря - вне критики.
Действовал- без ЗЛОГО умысла, но переборщил. С кем не бывает.
В следующий раз ( а пока по схеме- штраф, отсидит 2/3, УДО ) будет ОСМОТРИТЕЛЬНЕЙ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17547
Re: Председателя и депутата районного маслихата подозревают в...
Отправлено: 04.02.25 - 14:19
#2
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Ну а что удивительного? В Мажилисе как-то по другому или сенате? Лоббисты своих бизнесов сидят либо партнёрских
Ни одного же рабочего нет в парламенте
Все коммерсы, кхшники, гослужащие и профессора которые тоже лоббируют интересы своих универов
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
662
Re: Председателя и депутата районного маслихата подозревают в...
Отправлено: 04.02.25 - 15:45
#3
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Это означает, что совершают коррупционные преступления, не боясь никого и не думая о последствиях! А почему, а потому что за взятку в жалостливом гос-ве, по приговору наказывают только штраф или невиновен, если взяткодатель не имел умысла дать взятку, а считал, что так нужно делать всегда, чтобы откупиться от грехов или незаконных действий как при нарушении ПДД. Какова система в стране, таково и отношение к борьбе с коррупцией! Скоро каждый будет судим! Пора менять обычаи и систему!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7471
Re: Председателя и депутата районного маслихата подозревают в...
Отправлено: 04.02.25 - 16:12
#4
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Цитата:
абике:
Пора менять обычаи и систему!


Извечный вопрос ГНИЛОЙ (по М.С.Горбачёву) интиллигенции: - КТО виновт и ЧТО делать ?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1617
Председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции в Костанайской области
Отправлено: 04.02.25 - 16:26
#5
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Парню и 40 лет нет,а вид изработанный. Теперь в Германию уедет.

[Исправлено: Сабыр, 04.02.2025 - 17:26]

[Исправлено: Сабыр, 04.02.2025 - 17:27]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17547
Re: Председателя и депутата районного маслихата подозревают в...
Отправлено: 04.02.25 - 16:34
#6
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Цитата:
Сабыр:
Парню и 40 лет нет,а вид изработанный. Теперь в Германию уедет.

И оттуда будет рассказывать как его "ни за что" наказали злые казахи и ему срочно нужно политическое убежище))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1617
Председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции в Костанайской области
Отправлено: 04.02.25 - 16:52
#7
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Цитата:
abaika95:
будет рассказывать как его

Ну если за это будут платить,то почему бы и не продать Родину))
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