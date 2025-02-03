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«Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
«Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51068
«Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
Отправлено: 03.02.25 - 18:16
Более 60 человек собрались в офисе областного филиала Общенациональной социал-демократической партии. Цель — выразить мнение бизнеса о нашумевших налоговых нововведениях, предложенных Министерством национальной экономики РК.
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Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 03.02.25 - 18:16
Пока только в офисе ОСДП, а потом будут скандировать: аким выходи! А далее сделают поводом для погромов и все плохо закончится, алчность, безграмотность и коррупция властей погубит страну
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17547
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 03.02.25 - 18:33
Как по разнарядке в каждой области предприниматели начали сходы делать
И естественно как по разнорядке их поддерживают "партии спойлеры" типа оппозиционные))
Цирк а предприниматели в нем бесплатные актеры
Сейчас выйдет конферансье и скажет что по многочисленным заявкам зрителей, цирк закрывается и переносит дату поднятия НДС на потом))
И естественно как по разнорядке их поддерживают "партии спойлеры" типа оппозиционные))
Цирк а предприниматели в нем бесплатные актеры
Сейчас выйдет конферансье и скажет что по многочисленным заявкам зрителей, цирк закрывается и переносит дату поднятия НДС на потом))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17547
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 03.02.25 - 18:34
Цитата:
Предприниматели никогда не выйдут
Чревато последствиями
Да и в январе не владельцы машин выходили
А фиг пойми кто
Бандюганы какие-то завезенные в город за трое суток до начала балагана
сайлау курманов:
Пока только в офисе ОСДП, а потом будут скандировать: аким выходи
Пока только в офисе ОСДП, а потом будут скандировать: аким выходи
Предприниматели никогда не выйдут
Чревато последствиями
Да и в январе не владельцы машин выходили
А фиг пойми кто
Бандюганы какие-то завезенные в город за трое суток до начала балагана
«Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
Отправлено: 03.02.25 - 18:58
Да и в январе не владельцы машин выходили
А фиг пойми кто
Я про это и говорю, такое впечатление что этот "под шумок" создается намеренно, раскачивают со всех сторон всеми возможными методами
А фиг пойми кто
Я про это и говорю, такое впечатление что этот "под шумок" создается намеренно, раскачивают со всех сторон всеми возможными методами
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 43264
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 04.02.25 - 00:17
Не густо..
Совсем.
Что с этим можно сделать?
А, просто на фиг одного двух лишить лицензии или прикрыть..
И будет всё хорошо..
Совсем.
Что с этим можно сделать?
А, просто на фиг одного двух лишить лицензии или прикрыть..
И будет всё хорошо..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2062
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 04.02.25 - 11:53
Меньше всего стоит надеяться, что эта ОСДП хоть что-то сделает.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7471
Re: «Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские...
Отправлено: 04.02.25 - 16:39
Цитата:
Как по Боярскому из кф "Бульвар капуцинов..."
Цитата:
На после-после 2029 года.
Цитата:
Ну да: это ещё Маркс сказал: "...им, то есть БУРЖУЯМ- ЧТО терять;; выйдет ПРОЛЛЕТАРИАТ- ему НЕЧЕГО терять...!
Цитата:
Я про что и говорю: - им есть ЧТО терять.
Цитата:
Стоит надеяться только и только на ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ власть: - что она сама ЗАЧЕМ то выдвинула и она сама задвинула эту идею. Там НЕ ДУРАКИ сидят.
Депутаты и прочие политические актёры - им ещё скажут ЧТО и КАК делать и когда ОТКРЫВАТЬ рот.
сайлау курманов:
коррупция властей погубит страну
коррупция властей погубит страну
Как по Боярскому из кф "Бульвар капуцинов..."
Цитата:
abaika95:
цирк закрывается и переносит дату поднятия НДС на потом
цирк закрывается и переносит дату поднятия НДС на потом
На после-после 2029 года.
Цитата:
abaika95:
Предприниматели никогда не выйдут
Предприниматели никогда не выйдут
Ну да: это ещё Маркс сказал: "...им, то есть БУРЖУЯМ- ЧТО терять;; выйдет ПРОЛЛЕТАРИАТ- ему НЕЧЕГО терять...!
Цитата:
111:
одного двух лишить лицензии или прикрыть.
одного двух лишить лицензии или прикрыть.
Я про что и говорю: - им есть ЧТО терять.
Цитата:
Skeptic:
стоит надеяться
стоит надеяться
Стоит надеяться только и только на ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ власть: - что она сама ЗАЧЕМ то выдвинула и она сама задвинула эту идею. Там НЕ ДУРАКИ сидят.
Депутаты и прочие политические актёры - им ещё скажут ЧТО и КАК делать и когда ОТКРЫВАТЬ рот.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17547
«Хватит доить нас, дайте просто работать!» - костанайские предприниматели против подъема ставки НДС
Отправлено: 04.02.25 - 16:43
Цитата:
У нас нет пролетариата сейчас
Есть наемные рабочие которые держаться зубами за свою работу потомучто ипотеки
У пролетариата не было ипотек, тем действительно терять было нечего
Отошёл от станка и уже свободный бунтарь
Сейчас терять нечего только маргиналам которые и не собирались жить общественно принятыми нормами
Зеки, бандюганы и психи
Вот они и бегали в январе
ACROS:
выйдет ПРОЛЛЕТАРИАТ- ему НЕЧЕГО терять.
выйдет ПРОЛЛЕТАРИАТ- ему НЕЧЕГО терять.
У нас нет пролетариата сейчас
Есть наемные рабочие которые держаться зубами за свою работу потомучто ипотеки
У пролетариата не было ипотек, тем действительно терять было нечего
Отошёл от станка и уже свободный бунтарь
Сейчас терять нечего только маргиналам которые и не собирались жить общественно принятыми нормами
Зеки, бандюганы и психи
Вот они и бегали в январе
-
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