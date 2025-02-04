Re: Председателя и депутата районного маслихата подозревают в...

Отправлено: - 15:45

Это означает, что совершают коррупционные преступления, не боясь никого и не думая о последствиях! А почему, а потому что за взятку в жалостливом гос-ве, по приговору наказывают только штраф или невиновен, если взяткодатель не имел умысла дать взятку, а считал, что так нужно делать всегда, чтобы откупиться от грехов или незаконных действий как при нарушении ПДД. Какова система в стране, таково и отношение к борьбе с коррупцией! Скоро каждый будет судим! Пора менять обычаи и систему!