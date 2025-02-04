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≡ "Ногой его задел - не встает" - На процессе по делу об убийстве по неосторожности допросили свидетелей и судмедэксперта в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51068
"Ногой его задел - не встает" - На процессе по делу об убийстве по неосторожности допросили свидетелей и судмедэксперта в суде Костаная
Отправлено: 04.02.25 - 15:25
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31 января допросили судмедэксперта Евгения СОХАРЕВА. На предыдущем заседании по этому делу подсудимый Валерий ЮНАЕВ заявил, что нанес Андрею ГУЛЯЕВУ удар тыльной стороной ладони. Об этом и спросил адвокат потерпевших Олег МЕЛЬНИКОВ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
662
Re: "Ногой его задел - не встает" - На процессе по...
Отправлено: 04.02.25 - 15:25
#1
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Видеокамер маловато! Сейчас каждому свое и они могут менять показания! Основой приговора будут показания полученные следствием после случившегося! И экспертиза тоже. Срок обеспечен!
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